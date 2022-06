Memes del juicio de Johnny Depp y Amber Heard invaden las redes sociales

Los internautas están esperando cuál será el veredicto del juicio/Foto: CNC y Marca

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard concluyó el pasado 27 de mayo, y este miércoles 1 de junio el Jurado de la ciudad de Virginia en Estados Unidos, retomó sus actividades para analizar y decidir cuál será el veredicto final sobre las demandas que ambos actores presentaron. Pero mientras los fans de cada uno de los famosos esperan conocer la decisión que se tomará, han comenzado a surgir decenas de memes sobre el caso.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, aún no hay una fecha exacta para el veredicto final sobre el caso de Johnny Depp y Amber Heard, ya que el jurado puede tomarse varios días para saber cuál será su decisión final, después de que por más de un mes los abogados de las dos celebridades presentaron pruebas de las acusaciones y testimonios para encontrar quién podría ser inocente y culpable.

El jurado del caso de Depp y Heard está compuesto por siete miembros, donde cinco de ellos son hombres y dos mujeres, quienes han empezado a deliberar desde el viernes pasado, luego de seis semanas intensas de declaraciones.

Memes sobre el veredicto del juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Los fans de ambos actores están desesperados por saber el veredicto/Foto: Marca

Las redes sociales han estado muy activas desde que comenzó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, y mientras se espera el veredicto final, los usuarios de Twitter publicaron diversos memes, que representan el estado de ánimo de muchos fans.

Muchos consideran que Johnny es quien ganará el juicio/Foto: Twitter

Hay usuarios que creen que Amber podría perder el juicio/Foto: Twitter

Después de más de un mes de acusaciones en la corte, los fans desean saber qué decidirá el jurado/Foto: Twitter

¿Por qué Johnny Depp demandó a Amber Heard?

Los actores tuvieron un matrimonio lleno de diversos tipos de violencia que ambos ejercieron/Foto: Catelera

Desde marzo de 2020, Johnny Depp demandó a su ex esposa por difamación, exigiendo 50 millones de dólares después de que en 2018, Amber escribió un artículo en The Washington Post en que se definía como "una figura pública que representa el abuso doméstico". En respuesta a la demanda de su ex esposo, Amber Heard contra demandó al actor por 100 millones de dólares.

