Memes de Madonna tras colaboración con Dua Lipa ¡Ya no la quieren!

Madonna siempre ha sido reconocida como una de las cantantes femeninas más talentosas que ha habido alrededor de la historia, es por ello que fue considerada la Reina del Pop, sin embargo, con el paso de los años al parecer ha ido perdiendo esa magia que la caracteriza, y eso ha sido motivo de Memes.

Tras el reciente estreno de su colaboración con Dua Lipa los comentarios no fueron nada buenos para la famosa, pues en Twitter comenzaron a tacharla de “aburrida” y que sus colaboraciones ya no tienen sentido ni creatividad, algunos hasta aseguran que la intérprete de Like A Virgin ya ha pasado de moda.

Dua lipa solo tenías que meter las voces de Madonna y Missy Elliot en la versión original bebé, solo tenías que hacer eso pic.twitter.com/nfLuuk7ztm — Fanny Rocha (@FannyRocha91) August 13, 2020

La creatividad de los tuiteros han hecho que la pieza musical dejó varios memes, uno de los que más reacciones ha tenido es de la caricatura “Los padrinos magicos”, en donde comparan a la mamá de Timmy con la cantante, pues “Todo lo que toca perece”.

Madonna con cada canción que toca. pic.twitter.com/y2w1378eGI — Victor Castañeda (@Victorcontilde) August 13, 2020

“Bien hecho Dua Lipa, con el remix de Levitating ahora todos sabemos que Madonna ya no sirve”, revelaron.

Dua Lipa ¿La nueva reina del pop?

Algunos han hasta propuesto que, después de esta canción sea Dua Lipa quien se quede con el título de “Reina del pop” pues aseguran que ya es momento de que Madonna deje la corona, ya que consideran que sus canciones no tienen la misma chispa que antes.

Fans de Dua Lipa y Madonna fingiendo que les gusto el remix de "Levitating". pic.twitter.com/LyaZkliMdm — ������������ ������������������ (@AarxnEnriquez) August 13, 2020

La colaboración fue una de las más esperadas desde que se anunció, y también cuenta con la participación de Missy Elliott y la Dj “The Blessed Madonna”, quienes no han tenido ninguna crítica negativa que resalte.

Al enterarme hace semanas del remix de ‘Levitating’ de Dua Lipa con Madonna /// Después de escucharlo pic.twitter.com/C4ibcy0nfZ — Héctor (@hectorpersan) August 13, 2020

Sin embargo, pese a todas las críticas, el tema se encuentra en las principales tendencias y ya ha sumado miles de visitas a pocas horas de haberse estrenado, eso sí, provocando opiniones divididas. A ti ¿Te gustó la nueva colaboración de Madonna?.