Memes de Britney Spears pelona

Britney Spears protagonizó varios escándalos a lo largo de su carrera artística, pero su etapa como "Britney pelona" definitivamente es una de las más famosas, aunque desafortunadamente también una de las más tristes de su vida.

Aunque la "britney pelona" representa un momento de crisis emocional y mental, como buenos latinos (e incluso los gringos) hemos creado decenas de memes de la cantante en este momento de caos en su vida, pero que aplican a la vida de muchos.

Así como en La Verdad Noticias te compartimos como los fans de Britney Spears reaccionaron con memes al juicio histórico de la artista, ahora te compartimos algunos de los mejores memes de la britney pelona que dominan internet más de una década después.

Memes de Britney Pelona

Memes de Britney Pelona

Memes de Britney Pelona

Memes de Britney Pelona

Memes de Britney Pelona

Historia de Britney Spears pelona

Como algunos fans saben, Britney Spears fue evaluada con demencia en el 2008 por un psiquiatra, esto después de una muy pública crisis mental durante 2007 y que llevó a la infame tutela de su padre, Jamie Spears, sobre ella al ser declarada mentalmente incapacitada.

Uno de los momento más dramáticos de la crisis causada por el constante acoso de los paparazzis y prensa, fue cuando Brtiney se rapó todo el cabello frente a las cámaras de los fotográfos y que se ha convertido en meme al estilo: "Si britney pudo superar el 2007, tu puedes superar esto".

“Me dijo que quería raparse el pelo porque estaba cansada de que todo el mundo se lo tocara", dijo la peluquera Esther Tognozzi, quien presenció el colapso. Spears llegó al salón pidiendo ser rapada, pero se lo negaron y le pidieron reconcideralo, entonces tomó la maquina y lo hizo ella misma.

La tatuadora Wynne-Hughes, a quien Spears visitó tras raparse relató: “Me dijo: ‘Simplemente, no quiero que nadie me toque la cabeza, no quiero que nadie toque mi cabello. Estoy harta de que la gente me toque’”.

Fotos de Britney Spears pelona

Fotos de Britney Spears pelona

El "britney pelona", es uno de los momentos más famoso de la primera década de los 2000´s, y aunque las personas han tenido más empatía gracias a revelaciones como que Billie Eilish casi se rapó la cabeza como Britney Spears tras sufrir una crisis, aún se considera emblemático.

Gracias a las declaraciones de Britney en el juicio por terminar la tutela que su padre tuvo sobre ella por 13 años, los fans y público en general comprende más el porque se rapó completamente la cabeza. He aquí algunas fotos de ese día.

Fotos de Britney Spears pelona

Fotos de Britney Spears pelona

Fotos de Britney Spears pelona

Fotos de Britney Spears pelona

¿Qué le pasó a Britney Spears en 2008?

Britney Spears en 2008

Britney Spears reveló porque se rapó hace 12 años hace algunos años. Las causas estaban relacionadas con el estrés y problemas emocionales debido a los ataques de los medios, acoso de fotográfos e incluso amenazas de muerte de grupos conservadores.

La crisis de Britney Spears llegó a su peor punto durante el 2007, cuando ocurrió el incidente de "Britney pelona". El 1º enero del 2008, fue hospitalizada por problemas con la custodia de sus hijos y un mes después se dio la tutela a su padre ya que se consideró que no podía cuidar de sí misma.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!