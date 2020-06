Melissa Robles, vocalista de Matisse presume su cuerpazo súper hot en Instagram

Melissa Robles, vocalista de Matisse presume su cuerpazo super hot en Instagram

La vocalista principal de la banda Matisse, Melissa Robles, provocó los suspiros de más de uno al mostrar su torneado abdomen y su camino hacia una vida saludable.

Melissa publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram en la que mostro su trabajado cuerpo, junto a una pequeña rutina de ejercicios donde mostro como salta la cuerda.

La cantante de Matisse escribió debajo de la fotografía lo difícil que ha sido su camino admitiendo que su triunfo está basado en que dio lo mejor de ella, sin impórtale el resultado que obtenía, además, escribió que este tipo reflexiones es algo que le ha enseñado el deporte y que intenta diariamente aplicarlo a todos los aspectos su mi vida.

Melissa presume resultados de duro entrenamiento

También compartió, que a principio de año se encontraba bajo un entrenamiento para participar en un medio maratón, y especifico que su rutina diaria consistía en levantarse a las 6:00 am para prepararme para ir a correr, por lo que a las 7 ya debía estar en la pista con un frio horrible y se preguntaba la razón por la que hacia todos esos sacrificios.

Al final, agradece haber pasado por todo eso, ya que reconoce que existen muchas razones positivas por las que no se arrepiente de haberlo hecho, ya que no hubo una sola vez que saliera de entrenar que no se sintiera feliz y capaz de hacer cualquier cosa o enfrentar cualquier tipo de situación en su vida y siempre se sentía muy orgullosa por haber logrado levantarse y presentarse al entrenamiento.

La cantante, ha presumido en múltiples ocasiones su torneado y trabajado cuerpo en todas sus redes sociales, por lo que sus seguidores la alientan a continuar con su estilo de vida saludable.

Además, Melissa reconoce que le encanta lucir bikinis y ropa pegada, por lo que en estos momentos se siente sumamente orgullosa de su cuerpo y de la forma en la que lo cuida actualmente.