Melissa Benoist revela algo que no extrañará de ser Supergirl

El próximo 9 de noviembre, Supergirl llegará a su fin después de seis temporadas. Con la filmación completada en agosto, las estrellas del programa como Melissa Benoist ha compartido sus pensamientos sobre el final en sus redes sociales y entrevistas.

Durante una aparición reciente en Jimmy Kimmel Live, Benoist admitió que si bien extrañará al elenco y al equipo de la serie, no extrañará volar como Supergirl debido a lo complicado y doloroso del equipo para grabar dichas escenas.

Después de que Supergirl anunció que su próxima temporada será la última de la serie, la actriz ha revelado más detalles sobre el final además de compartir con los fans lo complicado que es hacer las escenas de vuelo.

¿Cómo hacen "volar" a Supergirl?

Melissa Benoist no extraña hacer las escenas de vuelo

Entre los datos interesantes de la Hija de Krypton que reveló la propia Supergirl alias Melissa Benoist se encuentra el proceso para hacer volar a la kryptoniana, el cual fue bastante complicado y doloroso para la actriz que le da vida.

"Tengo que decir que no sé si echaré de menos volar. "Me dolió mucho el cuerpo", dijo Benoist quien agregó que la técnica para esas escenas no ha cambiado en décadas, "creo que ha sido lo mismo desde que Christopher Reeve lo hizo".

"Solo cables y como un arnés que es como un pañal y haciendo [la pose]", dijo. "Fue una de las experiencias más difíciles y desafiantes de mi vida, y creo que lo seguirá siendo por el resto de mi vida", agregó al hablar sobre que significó para ella el dar vida a Supergirl.

Melissa Benoist dice adiós a Supergirl

Melissa Benoist se despide de Supergirl

"Decir que ha sido un honor interpretar a este personaje icónico sería quedarse corto. Ver el impacto increíble que ha tenido el programa en las chicas jóvenes de todo el mundo siempre me ha dejado sin palabras y con humildad", escribió Benoist en Instagram.

Como te informamos en La Verdad Noticias en septiembre del 2020, la sexta temporada de la serie será la última, aunque los fans del Arrowverse aún pueden disfrutar de la Casa de El gracias a "Superman & Lois" estrenada este año.

Mientras Melissa Benoist se despide de la última hija de Krypton, la misma Supergirl de la TV celebró el casting de Sasha Calle como la superheroina para la película de The Flash y los fans esperan con ansías el final de la ya estrenada sexta temporada de la serie.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!