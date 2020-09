Melissa Benoist, la estrella de "Supergirl" YA dio a luz a su primer hijo

La estrella de Supergirl, Melissa Benoist ha anunciado el nacimiento de su primer hijo, Huxley Robert Wood.

En una nueva publicación de Instagram, Melissa Benoist revela que su bebé nació hace semanas, escribiendo: "Huxley Robert Wood llegó hace unas semanas y este niño lo es todo".

Los fanáticos del Arrowverse de DC han estado apoyando a Benoist desde que la actriz reveló a principios de 2020 que estaba embarazada del bebé de su coprotagonista de Supergirl (y ahora esposo) Chris Wood.

Es verdaderamente un momento histórico de 'Finales y nuevos comienzos' para Melissa Benoist; El nacimiento de su hijo viene junto con la noticia de que Supergirl terminará después de la temporada 6.

El romance de Melissa Benoist y Chris Wood

Melissa Benoist y Chris Wood comenzaron a salir en 2017, después de que Wood se uniera a Supergirl como Mon-El, el interés amoroso en pantalla de Kara Danvers / Supergirl.

Naturalmente, los fanáticos rápidamente adoraron la relación, lo que agregó seriedad en la vida real al trágico romance en pantalla de Kara y Mon-El. En la vida real,Melissa Benoist y Chris Wood se casaron en una ceremonia muy privada el año pasado.

Chris Wood se unió al elenco principal de "Supergirl" en 2016

La mejor idea que tenemos de esa ceremonia proviene del amigo de la pareja, Kevin Smith, quien ha Chris Wood como He-Man en su próximo reboot animado de Master of the Universe: Revelation:

"Sin duda, la boda más romántica en la que he estado. Fue hermosa, parecía que fue dirigida por arte a una pulgada de su vida, pero fue justo afuera, usaron la naturaleza y la mierda como eso. Pero ellos escribieron sus propios votos y yo sabía que los suyos serían buenos porque es muy inteligente, es un tipo gracioso, es bueno con el giro de la frase. He leído guiones que él ha escrito y es un escritor muy inteligente . Sabía que escribiría algo poderoso. Pensé que Melissa, ella está acostumbrada a hacer diálogos de otras personas y cosas así, no sería tan jodidamente fuerte como Chris porque no es conocida como escritora escribió algunos votos hermosos, hermano. Estaba jodidamente llorando y sabes que lloro ante la maldita caída de un ... lloro viendo a Supergirl en el programa, pero fue jodidamente hermoso".

Melissa Benoist se despide de Supergirl

En cuanto a su vida en la pantalla, Melissa Benoist ha emitido la siguiente declaración sobre el final de Supergirl:

"Decir que ha sido un honor interpretar a este personaje icónico sería quedarse corto. Ver el impacto increíble que ha tenido el programa en las chicas jóvenes de todo el mundo siempre me ha dejado sin palabras y con humildad", escribió Melissa Benoist en Instagram.

"Ella también ha tenido ese impacto en mí. Me ha enseñado la fuerza que no sabía que tenía, para encontrar esperanza en los lugares más oscuros, y que somos más fuertes cuando estamos unidos. Lo que ella representa nos impulsa a todos". para ser mejor. Ha cambiado mi vida para mejor, y estaré eternamente agradecida".

¡Felicitaciones a Melissa Benoist y Chris Wood por el nacimiento de su hijo!