Melenie Carmona se cambia de look y termina pareciendo a su famosa mamá

La joven dejó fascinado a todos sus fanáticos con su nueva imagen.

La joven Melenie Carmona, conocida en el mundo de la farándula mexicana por ser hija de la cantante Alicia Villareal y el actor Arturo Carmona, causó gran revuelo entre sus seguidores al presumir en sus historias de Instagram que se había despedido de su larga melena, logrando así un radical cambio de look.

En la imagen podemos ver a la joven posar muy sonriente con su cabello ondulado y visiblemente reducido, pues recordemos que ella siempre se había mostrado con una melena larga rubia. “Tenía literal AÑOS queriéndolo así de chiquito y por fin”, escribió la hija de la ex vocalista de Límite.

El nuevo look de la joven hizo que tuviera mayor parecido con la ex vocalista de Limite.

Su nueva imagen presumida desde su perfil de Instagram no pasó desapercibida para sus más de 270 mil seguidores, quienes seguramente le dedicaron varios piropos. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que este look le hizo parecerse aún más a su famosa madre.

En problemas por culpa de Arturo Carmona

La joven fue criticada por la relación que tiene con su padre, pero ella se defendió.

La Verdad Noticias te dio a conocer meses atrás que la joven recibió duras críticas en redes sociales respecto a la relación que tiene con Arturo Carmona. Harta de la situación, ella defiende con uñas y dientes a su famoso padre, asegurando que se le hacía muy estúpido que alguien pudiera mal pensar de él.

“Sinceramente se me hizo muy estúpido el comentario, yo nada más vi uno, no sé si hubo más y la verdad no me interesa. Se me hace muy estúpido que quieran meter problema donde no hay problema y que quieran meter cizaña”, declaró Melenie Carmona, dejando en claro que no volverá a hablar del tema.

¿Quién es Melanie Carmona?

La joven ha comenzado a cobrar popularidad por su propia cuenta en las redes sociales.

Melenie Aidée Carmona Villarreal es hija del fallido matrimonio entre Alicia Villareal y Arturo Carmona, nació el 10 de abril de 1999, por lo que ahora tiene 22 años de edad. Hoy en día es influencer de las redes sociales y se sabe que muy pronto debutará como cantante, siguiendo así los pasos de su famosa madre.

