Melany Mille sufrió parálisis facial a consecuencia de sus cirugías ¡Terrible!

La modelo y presentadora originaria de Venezuela, Melany Mille hizo fuertes revelaciones en Instagram sobre sus muy comentadas cirugías estéticas, aceptando que debido a estos “retoques” sufrió una parálisis facial, lo cual la volvió a colocar en el ojo del huracán.

Una de las críticas más frecuentes que varios medios de comunicación han realizado sobre Melany Mille están relacionadas al cambio radical de su rostro gracias a las cirugías.

Melany Mille sufrió parálisis facial

A su vez, a través de su cuenta oficial en la redes sociales, la novia del reguetonero Nacho publicó varias fotos de su antes y después, pero desactivando los comentarios y revelando haber sufrido parálisis facial luego de una de sus múltiples cirugías estéticas, situación que ha sido exhibida por varios medios de comunicación en Venezuela.

Por otro lado, en el post se lee este extenso mensaje: “Hay personas que se dedican en avanzar más en unos aspectos que en otros, cada quien toma decisiones en pro de sus metas y objetivos. Hay otras que deciden quedarse estancadas en el tiempo, ese no es mi caso”.

Melany Mille, añadió: “Por otro lado, físicamente he cambiado, he aprendido con los años como luce mejor mi cabello, mis cejas. Aprendí a maquillarme mejor, hasta que no necesitaba el sol para tener un lindo bronceado y de esa manera proteger mi piel”.

Melany Mille ha sido criticada por sus cirugías

Esta guapa venezolana se ha encargado de responder muchas críticas destacando que todos los seres humanos evolucionan.

Por si fuera poco, exhibió que tras competir en el Miss Venezuela 2015, solo se sometió a dos cirugías estéticas; un aumento de senos, además de una cirugía para mejorar el aspecto de su nariz. Fue aquí que reveló que sufrió una parálisis facial que le impidió sonreír durante seis meses y que gracias a ese episodio el día de hoy valora más su aspecto físico, pero principalmente su vez cuida su salud.

Con información de El Farandi