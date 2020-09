Melany Mille sin miedo a la críticas, responde a sus detractores

La modelo originaria de Venezuela, Melany Mille respondió en sus redes sociales a todas las críticas realizadas en diferentes medios de comunicación debido a sus cambios físico debido a las cirugías, asegurando que las personas evolucionan a lo largo de su vida.

A través de su perfil oficial en Instagram, la pareja del reguetonero Nacho, dedicó un mensaje para hablar de la evolución tanto física como emocional y espiritual que ha tenido como persona luego de su paso por el Miss Venezuela, en respuesta a las críticas que han surgido recientemente en redes sociales luego de que se publicaran varias fotografías de la criolla de hace más de 10 años y su aspecto físico dejará mucho que desear a ojos de los internautas.

Melany Mille fue criticada por su aspecto físico

En un carrete junto a varias imágenes donde muestra cómo ha sido su cambio físico en la última década, la actual modelo originaria de Venezuela y pareja de Nacho escribió “Hay personas que se dedican en avanzar más en unos aspectos que en otros, cada quien toma decisiones en pro de sus metas y objetivos. Hay otras que deciden quedarse estancadas en el tiempo, ese no es mi caso”.

Afirmó que ha aprendido mucho de su físico en los últimos años, algo que la ha ayudado a verse mejor ante los ojos de otras personas “Por otro lado, físicamente he cambiado, he aprendido con los años como luce mejor mi cabello, mis cejas. Aprendí a maquillarme mejor, hasta que no necesitaba el sol para tener un lindo bronceado y de esa manera proteger mi piel”.

Asimismo, aseguró que la decisión de realizarse una cirugía de nariz y senos fue por petición en el certamen Miss Venezuela, “para cubrir los estereotipos del concurso”. Para finalizar, dejó el siguiente mensaje “Por eso cultiva el interior, lo superficial siempre será efímero pero el espíritu es eterno”.

Con información de El Farandi