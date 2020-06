Passionflix: Melanie Zanetti y Giulio Berruti protagonizan "Gabriel’s Inferno"

Melanie Zanetti y Giulio Berruti elegidos para protagonizar Gabriel’s Inferno

Gabriel’s Infernol se estrena en Passionflix el 29 de mayo, marcando el comienzo de una nueva era para el sitio de transmisión y derritiendo los corazones de los fanáticos de todo el mundo. FanSided Entretenimiento tuvo la oportunidad de hablar con el director Tosca Musk y protagonizada por Melanie Zanetti y Giulio Berruti, junto con el autor Sylvain Reynard, sobre el debut de la película.

El alcance general de la película se siente mucho más grande, y Musk reconoció que “Gabriel’s Inferno” tuvo un presupuesto más grande que cualquier otra película de Passionflix hasta la fecha. Más dinero en el presupuesto permitió a los diseñadores de escenarios construir casi todos los decorados de interiores que se ven en la película.

El apartamento de Gabriel, por ejemplo, fue construido para reflejar cómo Musk lo imaginó, lo que le permitió capturar ciertas escenas exactamente como las tenía en la mente.

La pieza más importante del rompecabezas fue con los actores que darían vida a Julia Mitchell y al profesor Gabriel Emerson. Reynard estaba profundamente involucrado en el casting y sabía que los actores que darían vida a sus personajes tenían que ser perfectos.

Protagonista excepcionales

"Una de las cosas que le mencioné a Tosca antes de comenzar a emitir fue que los dos protagonistas tienen que ser inteligentes", dijo Reynard a FanSided. "Están interpretando a un profesor y un estudiante de posgrado, por lo que la inteligencia y la pasión por el tema de los estudios de Dante tienen que llegar. Además, particularmente para Gabriel, tiene que hacer creer a la audiencia que está completamente dedicado a Julia.

La historia de “Gabriel’s Inferno” trata sobre el anhelo y la satisfacción.

La historia trata sobre el anhelo y la satisfacción, y tanto Giulio como Melanie presentan eso, no solo con el diálogo sino con sus expresiones faciales y lenguaje corporal". El aspecto de ciervo de Zanetti en los faros, junto con su capacidad de expresar exactamente lo que pasa por la mente de Julia sin decir una palabra, es parte de lo que la convierte en la única mujer que podría hacerle justicia a Julia Mitchell.

"Me llamó la atención cómo se veía y se movía de manera diferente en la escena del huerto, en comparación con las escenas posteriores en la universidad", señaló Reynard. "Ella es hermosa. Ella es la Julia perfecta. Y como se vio en la película, ella puede ser muy feroz “.

Berruti mostró su increíble rango como actor.

“Giulio demuestra una gran variedad como profesor. Lo vemos frente a las consecuencias de la pérdida de la tolerancia. Lo vemos enojado, arrepentido, etc. ”, dijo Reynard. Juntos, Zanetti y Berruti son una pareja perfecta y su química es lo que impulsa la película. "Tanto Giulio como Melanie presentan a los personajes en capas y multidimensionales, que es exactamente lo que quería ver y lo que los lectores merecen".

No es sorprendente saber que Zanetti y Berruti no se parecen en nada a sus homólogos cinematográficos. Zanetti tuvo la tarea de abrazar el lado tímido de Julia, mientras que el gregario Berruti tuvo que enterrar su sonrisa para volverse frío e intimidante. De hecho, Musk tuvo un truco para mantener a los actores enfocados en sus personajes y todo se redujo a dos palabras: Rabbit y Gabriel.

“Teníamos una palabra, que era 'conejo', para recordarme lo recatada que era [Julia] y que era mansa, no débil. Personalmente, creo que tengo más leones que conejos, por lo que Tosca tuvo que mantenerme bajo control ”.

Almizcle de acuerdo, describiendo Zanetti como “Julia en el interior”, y ella dio a entender que los aficionados ven más de ese lado de Julia cuando llegan a su historia en la redención de Gabriel. Mientras Zanetti tuvo que reprimir su interior leona, almizcle utilizado la palabra “Gabriel” para mantener Berruti en carácter.

"Giulio es una persona amante de la diversión, realmente genial, cálida y abrazadora, que no es mucho Gabriel en la vida real, al menos no en el Libro I. Querría dar la bienvenida a todos en sus brazos. Tendría que acercarme a él y decir, "un poco menos Giulio, un poco más Gabriel". Entonces dos palabras: Conejo y Gabriel ”, dijo.

Berruti dijo que su escena favorita de la Parte I también fue su escena favorita para filmar. Es el momento en que Gabriel recoge a Julia bajo la lluvia y va a su departamento por primera vez. "Toda esa secuencia es donde realmente puedes ver que hay ... problemas para venir", dijo con una sonrisa. "Gabriel es un hombre muy sensible que no sabe cómo lidiar con sus sentimientos. Y lo único que sabe es cerrar ".

Gabriel’s Inferno es el comienzo del viaje para Zanetti, Berruti, Musk y todo el equipo de Passionflix. Juntos darán vida a la serie Gabriel, tomando todo el tiempo que sea necesario para capturar la esencia de los libros de Reynard. Musk señaló que el plan había sido comenzar a filmar Gabriel's Rapture en junio, pero el impacto de largo alcance de Covid-19 causó que los planes ahora estén en el aire hasta que sea seguro regresar al trabajo.

Mientras Musk y su equipo continúan trabajando en The Gabriel Series, además de los otros libros que Passionflix ha optado recientemente, Reynard sugiere lo que depara el futuro, incluidas las ideas para nuevos libros en la serie: "Estoy emocionado por la filmación de Gabriel's Rapture para reanudar, cuando sea seguro hacerlo.

Y también para la filmación de la Redención de Gabriel. Me gustaría ver mis otras novelas adaptadas a la pantalla. Y sí, he reunido ideas para una novela sobre Paul. Y uno sobre Rachel y Aaron. Pero por el momento, estoy escribiendo otra cosa. Algo nuevo. Está en las etapas iniciales en este momento, así que no puedo decir mucho, pero como siempre, escribo pensando en los lectores ..."

Reynard no podría estar más emocionado de ver a la serie de Gabriel cobrar vida y no hay duda en la mente del autor de que este es solo el comienzo para Zanetti y Berruti.

“Melanie y Giulio están destinados a grandes cosas. Tendrán carreras largas y exitosas. Tienen mucho talento y son muy trabajadores".