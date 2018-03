Melanie Martínez acusada de violar a su mejor amiga

ESTADOS UNIDOS.- Desde su participación en el programa musical The Voice , en Estados Unidos, Melanie Martínez se ha convertido en una de las cantantes y compositoras más conocidas del país. Tras su paso por el programa, hizo una gira acústica a nivel nacional y publicó su primer single debut Dollhouse. Pero la noticia hoy no es sobre un nuevo tema, sino porque la artista ha sido acusada de abusar sexualmente de su mejor amiga, Timothy Heller. La víctima ha utilizado las redes sociales este martes para publicar una serie de textos en los que se ha atrevido a contar lo sucedido. Al parecer y según Timothy, la cantante se interesó “excesivamente” sobre sus preferencias sexuales durante una noche de pijamas, algo que asegura que le resultó muy incómodo por su insistencia. Poco tiempo después, Melanie acabó abalanzándose sobre ella y acabó practicándole sexo oral, además de penetrarla con un juguete sexual. Todo esto sin el consentimiento de Heller. Heller aseguró que Martínez ejercía “su poder” sobre ella para dominarla, porque la suya era una “relación de dependencia” en la que se producían “tocamientos indebidos”. Según denuncia la amiga, los hechos se produjeron dos noches seguidas. La denunciante afirma que si no lo contó antes fue por el shock de asumir que su mejor amiga la hubiera violado y que si se ha decidido a hablar ahora es porque cree que con “los acontecimientos que han pasado la gente podría creerme”. Melanie Martínez no ha dudado en responder a su antigua compañera y ha negado que existiera cualquier tipo de relación no consentida. “Estoy horrorizada y entristecida por la historia contada esta noche por Timothy”, comienza en un texto difundido también en Twitter. “Lo que ella y yo compartimos fue una gran amistad durante un tiempo. Entramos en la vida de la otra cuando ambas empezábamos nuestra carrera como artistas, y tratamos de ayudarnos mutuamente”. “Ambas sentíamos dolor por nuestros demonios individuales y los nuevos caminos que estábamos forjando, pero realmente sentí que estábamos tratando de levantarnos la una a la otra”, afirma como preámbulo, para luego afirmar que “nunca dijo que no a lo que decidimos hacer juntas. Y aunque nos separamos, le estoy enviando amor y luz siempre”, concluía Martínez.

