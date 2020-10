Melanie Griffith se quita la ropa a sus 63 años para campaña sobre cáncer de mama/Foto: Youtube

Melanie Griffith mostró su figura tonificada en lencería en asociación con una campaña de concientización sobre el cáncer de mama.

La actriz de "Working Girl", de 63 años, estaba sentada en el borde de la bañera con nada más que un sostén rosa, calzoncillos de cintura alta y tacones.

A pesar de que sus calzoncillos eran de cintura alta, aún se podían ver sus abdominales tensos. Las piernas de Griffith también parecían muy tonificadas.

"Me uniré a @kitundergarments para vestir de rosa en honor al mes de concientización sobre el cáncer de mama", explicó en el título de sus fotos en Instagram.

La compañía se asoció con el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer para donar un porcentaje de las ganancias a lo largo de octubre.

Griffith continuó: "¡Si puedes volver a publicar, donarán otro $1! Asegúrate de etiquetarlos como @kitundergarments y @wcrfcure. Y por cierto, son súper sexys y muy cómodos".

La estrella de "Body Double" recibió muchos elogios en la sección de comentarios. “Perfección”, comentó Kelly Ripa. "WHOA MAMA", dijo Jamie Lee Curtis. Rumer Willis agregó: "Luciendo tan hermosa".

"No tienes que ponerte eso para un baño, tonta", bromeó Chelsea Handler. En respuesta, Griffith dijo: "Estaba a punto de desnudarme como una tonta".

La actriz se suma a una larga lista de actrices que han participado en la campaña de concienciación sobre el cáncer de mama. Kate Hudson, January Jones, Zoe Saldana y más se han desnudado por la causa.

Melanie Griffith sobrevivió al cáncer dos veces

La conmovedora publicación de Melanie se produce después de que la actriz sobreviviera a dos batallas contra el cáncer: una con linfoma no Hodgkin en 2009 y otra con cáncer de piel en 2017.

"Tu cerebro no está en un estado óptimo", dijo Griffith a Survivor Net mientras hablaba sobre su batalla contra el cáncer.

El cáncer de piel de la actriz ha hecho que deba someterse a varias cirugías en el rostro y otras partes del cuerpo. Lo que ha llevado a Melanie a lucir distinta con el pasar de los años/Foto: Pinterest

También te puede interesar: Medidas de precaución contra el cáncer de mama

“Entonces lo que digo es que esto no es algo que uno pidió. Esto no es algo por que hayas hecho algo malo. No puedes pensar con claridad hasta que te tranquilizas y finalmente vuelves a una sensación infantil de asombro y presencia", expresó la actriz. ¿Crees que más famosas se deben unir a este movimiento? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.