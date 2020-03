Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal comienza su carrera como modelo/Foto: Las estrellas

La hija de la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, Melanie Aidée Carmona Villarreal, ha logrado conquistar el ojo público con su increíble belleza, heredada de su madre. A sus cortos 20 años, Melanie ya ha comenzado su carrera como modelo en su natal Monterrey, Nuevo León, para una popular revista de moda.

La joven Melanie Carmona declaró ante las cámaras del programa de TV Azteca “Ventaneando” que se siente muy contenta por iniciar esta etapa en su vida profesional.

“Está padre la verdad estar en este ambiente (del modelaje)”

Además, también reveló que el modelaje no será su única labor, ya que pronto realizará su debut en el canto, justo como su madre la cantante Alicia Villarreal. Con esto Melanie demuestra que no sólo heredó la belleza de su mamá, sino también el amor por la música.

No obstante, Melanie Aidée expresó que por el momento no se siente preparada para lanzar su propia música, ya que aún se sigue preparando mientras estudia producción musical y canto. Sin embargo, no descarta la posibilidad de poder elaborar algún dueto musical en el futuro a lado de su famosa mamá.

¿Melanie Carmona actuará?

Cuando se le cuestión a la joven modelo si piensa ingresar al mundo actoral al igual que su padre Arturo Carmona, Melanie declaró que no ha descartado esa posibilidad, porque le agrada el ambiente artístico. Pero por el momento está mucho más concentrada en su futura carrera en el canto y en la que está comenzando como modelo.

Y es que Melanie Carmona puede convertirse en la mejor sucesora de su madre Alicia Villarreal. No solo por el gran parecido físico que tienen entre ellas, sino porque la joven modelo ha declarado que sí está interesada en cantar el género regional mexicano que ha colocado a su mamá como una gran exponente musical.

Además, Melanie se ha vuelto una consentida de las redes sociales, gracias a las sesiones de fotos que comparte a sus más de 130 mil seguidores que disfrutan de la hermosura y talento de la joven hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal.

