Mel Gibson no regresará en la secuela de “Pollitos en Fuga”/Foto: Metro

Según los informes, Mel Gibson no volverá a la secuela de Pollitos en Fuga (Chicken Run en inglés). El actor de 64 años le dió voz al gallo Rocky en la película original de animación stop motion de 2000, y la secuela recientemente anunciada se centrará en Rocky y Ginger, originalmente expresada por Julia Sawalha, y un nuevo plan de escape.

Pero según The Wrap, Gibson no regresará a la granja de pollos. Fuentes cercanas a la película dijeron que si bien era demasiado pronto para saber sobre el casting para la producción de Aardman y Netflix, no se le pedirá a Gibson que vuelva, aunque no está claro si Sawalha y sus coprotagonistas, incluidos Imelda Staunton, Phil Daniels y Timothy Spall lo harán. volver tampoco.

Ayer se confirmó que Sam Fell, de Paranorman, dirigirá Pollitos en Fuga 2, cuya producción comenzará el próximo año. Esta vez, las gallinas no se irán, sino que irrumpirán, ya que Ginger y Rocky, que viven en un paraíso libre de humanos con su hija Molly, descubren una amenaza en el continente.

Ginger reúne a las tropas que evitaron convertirse en pasteles de pollo hace 20 años, poniendo en peligro su libertad por el bien de todas las gallinas.

Winona Ryder contra Mel Gibson

El anuncio coincidió con una nueva controversia para Gibson, luego de que Winona Ryder alegara que hizo comentarios antisemitas hacia ella en una fiesta.

La actriz de The Stranger Things le dijo a The Sunday Times: "Estábamos en una fiesta llena de gente con uno de mis buenos amigos, y Mel Gibson estaba fumando un cigarro, y todos estamos hablando y le dijo a mi amigo, que es gay," Oh, espera , ¿voy a contraer SIDA?”. Ryder continuó: "Y luego surgió algo acerca de los judíos, y él dijo:" No eres una evasora del horno, ¿verdad?"

Winona Ryder vuelve a acusar a Mel Gibson de antisemita y él lo niega https://t.co/Cfp9wZsGlZ pic.twitter.com/6woCqqiDTk — Roberto Carpas (@robertocarpas) June 24, 2020

Desde entonces, un representante de Gibson ha negado las acusaciones, publicando una declaración que decía: 'Esto es 100% falso. Mintió sobre eso hace más de una década, cuando habló con la prensa, y ahora está mintiendo al respecto.

Además, ella mintió sobre él tratando de disculparse con ella en ese momento. Él se acercó a ella, hace muchos años, para confrontarla por sus mentiras y ella se negó a abordarlo con él.

Gibson fue uno de los actores más famosos y mejor pagados de los años 80 y 90, gracias a los papeles en la serie Mad Max, las películas Lethal Weapon y Braveheart.

Aunque Gibson en su momento fue uno de los actores más populares de Hollywood, los diversos escándalos en los que se ha visto envuelto, principalmente contra mujeres, han hecho que poco a poco va perdiendo su fama/Foto: Vanity Fair

Sin embargo, en 2006, inició una protesta antisemita contra un oficial de policía que lo detuvo por conducir ebrio, acusando a los judíos de ser responsables de "todas las guerras en el mundo".

Y cuatro años después, amenazó a su ex pareja Oksana Grigorieva y usó insultos en una grabación de correo de voz de 30 minutos, diciendo: “Pareces un cerdo en celo, y si eres violada por un paquete de n * **** s, será tu culpa.”

En 2011, el actor y el director se disculparon y le dijeron a Deadline: “Nunca he tratado a nadie mal o de manera discriminatoria en función de su género, raza, religión o sexualidad, período. Sin embargo, no culpo a algunas personas por pensar que, por la basura que escucharon en esas cintas filtradas, que han sido editadas.”

“Tienes que poner todo en el contexto adecuado de estar en una discusión irracional y acalorada en el punto álgido de un colapso, tratando de salir de una relación realmente poco saludable”, declaró el actor.

También te puede interesar: Mel Gibson revela detalles del aterrador ritual de las estrellas de Hollywood

Gibson siguió: “Es un momento terriblemente horrible en el tiempo, le dijo a una persona, en el lapso de un día y no representa lo que realmente creo o cómo he tratado a las personas toda mi vida''.