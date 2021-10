Mel C de Spice Girls se une a Chris Martin de Coldplay cantar '2 Become 1'

Coldplay condimentó su set el sábado por la noche (23 de octubre) con un poco de ayuda de la propia Sporty Spice. Mel C y Chris Martin subieron al escenario juntos para interpretar el sensual clásico de las Spice Girls "2 Become 1" en el octavo concierto anual We Can Survive de Audacy y en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

“Estábamos pensando en lo que podíamos hacer para que este programa fuera más especial en 40 minutos, y pensamos: 'Bueno, esto es Hollywood, esto es Los Ángeles, aquí es donde cuando pides un deseo, puede que se haga realidad, '”Martin bromeó con la multitud antes de presentar a Mel C.“ Uno de nuestros sueños es poder tocar una canción con una Spice Girl. Hemos estado esperando esto durante 24 años. Entonces, no sé si es posible, pero si todos nos quedáramos súper callados y dijéramos ese deseo: '¿No sería increíble si una Spice Girl apareciera de la nada?' "

"Por favor, den la bienvenida de Inglaterra y Gran Bretaña y las Spice Girls a Melanie Chisholm, también conocida como Mel C, también conocida como Sporty Spice, también conocida como una leyenda total", anunció antes de que la pareja comenzara su dúo de "2 Become 1", al que Martin se refirió como " un himno sexual ".

Mira el video de Mel C y Chris Martin

"2 Become 1" es una balada del álbum de debut que encabezó las listas de éxitos del grupo, Spice , lanzado en 1996. El sencillo alcanzó el puesto número 4 en la lista de canciones de Billboard Hot 100 en 1997, mientras que el álbum llegó al número 1 en la lista de álbumes de Billboard 200.

Para aquellos que se preguntan cómo surgió la colaboración aparentemente improvisada, Mel C estaba encantado de compartir la historia.

"¡Qué noche tan fantástica e inesperada!" ella tuiteó el domingo. “Le di a Chris un mensaje de texto para decirle que iríamos a su concierto de @imlistening @audacy #wecansurvive, en el @HollywoodBowl y lo siguiente que sé es que está en FaceTime mientras yo estoy en el salón de manicura, pidiéndome que vaya en el escenario con él!".

“Bueno, ¿qué podría decirle a una oferta como esa? Gracias @coldplay por una noche y una experiencia tan increíbles. ¡Ojalá pueda volver pronto a @HollywoodBowl con tres mujeres como compañía! " Escribió Mel C.

Colplay inició una gira de conciertos mundiales, e incluso llegará a México, donde ya agotaron dos fechas.

