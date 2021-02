¡Meghan Trainor ya es MAMÁ! Comparte la FOTO de su bebé con Daryl Sabara

Meghan Trainor es oficialmente mamá. La cantante ha dado a luz a su primer hijo, un bebé llamado Riley, con su esposo de dos años, Daryl Sabara.

"La fecha de parto de este dulce bebé fue hoy en el día de San Valentín. ¡Lo conocimos el lunes 8 de febrero!" Meghan escribió en Instagram el domingo 14 de febrero junto con fotos del hijo de la pareja.

"Estamos TAN ENAMORADOS. ¡Gracias @darylsabara por el mejor regalo de San Valentín! ¡Bienvenido al mundo, Riley!", compartió la cantante.

En una foto, el bebé Riley duerme tranquilamente en un moisés. También se le muestra de cerca, mirando a la cámara. Otra foto muestra a Meghan conociendo al hijo de la pareja por primera vez y otra imagen muestra a Daryl dándole un biberón a Riley.

El orgulloso padre publicó las mismas fotos en su propia página, escribiendo: "Riley 7 libras 8 oz 2/8/21 ps- @meghan_trainor eres mi San Valentín para siempre y estoy más que agradecido por haber traído a nuestro hijo al mundo [corazón rojo emoji]".

En octubre, Meghan, de 27 años, dio la noticia de que estaba esperando. Ella escribió en Instagram: "¡¡¡Todos saben cuánto tiempo he querido est !!!". Daryl, el actor más conocido por Spy Kids, le dijo en ese momento: "Te amo @meghan_trainor y no puedo esperar para formar una familia contigo".

Meghan reveló el sexo de su bebé en el programa de Kelly Clarkson a finales de ese mes. "Nunca le hemos dicho a nadie... te lo guardé Kelly, te amo", dijo antes de compartir que iba a tener un niño.

El embarazo de Meghan Trainor tuvo muchas dificultades

La cantante de "Dear Future Husband" tuvo un embarazo bastante difícil. Anunció el 2 de diciembre que los padres se encontraron con un "pequeño bache en el camino" cuando le diagnosticaron diabetes gestacional, que puede causar un nivel alto de azúcar en la sangre que se puede controlar con alimentos saludables y ejercicio.

Meghan dijo a Today: "Es manejable y está bien. Y yo estoy sana y el bebé está sano". Ella sintió que fue "agradable aprender tanto sobre la alimentación y la salud" durante su viaje de maternidad.

Una semana después, la ganadora del Grammy al Mejor Artista Nuevo les dio a los fanáticos una actualización de salud, diciendo: "Básicamente, solo miro lo que como ahora, escribo todo, reviso mi sangre y ahora estamos bien".

También admitió en Today que la temporada navideña fue especialmente dura debido al COVID-19.

"Definitivamente es más difícil con la cuarentena ser creativo en casa y luego, porque estamos embarazadas, no bebemos, no festejamos, no celebramos", explicó la nueva mamá.

"Entonces, nuestro siguiente pensamiento fue: OK comida, vamos a entrar, pero ahora, con la diabetes gestacional, tenemos que decir, vamos a contar todos los carbohidratos que comemos. En este momento, no sé qué puede hacer para celebrar", cometó Meghan Trainor.

Meghan y Daryl estaban muy emocionados por convertirse en papás. La famosa pareja siempre se ha mostrado muy enamorada/Foto: Instagram

A pesar de todo, su principal temor era no tener a su madre Kelli Trainor en la sala de partos debido a los protocolos de la pandemia.

"Tengo miedo de dar a luz y, como, no poder tener a mi mamá en la habitación", dijo la músico en una entrevista de radio reciente. "Porque, como, apenas pueden dejar entrar a tu esposo en la habitación, pero yo digo, 'Pero necesito a mi mamá'".

Pero también hizo algunos recuerdos positivos durante su embarazo. Para el segundo aniversario de bodas de ella y Daryl en diciembre, la pareja compartió algunas fotos nuevas de panza en las redes sociales.

Como la cantante le escribió a su amor, "Gracias por darme el mejor regalo de todos". ¿A quién crees que se parece el nuevo bebé, a Meghan Trainor o a Daryl Sabara? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

