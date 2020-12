Meghan Trainor tiene un embarazo difícil: Le detectaron diabetes gestacional/Foto: She Knows

Mientras Meghan Trainor se prepara para dar la bienvenida a su primer hijo, se sincera sobre el nuevo problema de salud que está experimentando durante su embarazo.

"Tuve un pequeño bache en el camino, me diagnosticaron diabetes gestacional, pero es manejable y está bien. Y yo estoy sana y el bebé está sano", dijo la cantante de "All About That Bass" a Today el 2 de diciembre. "Solo tengo que prestar atención a todo lo que como".

La diabetes gestacional causa niveles altos de azúcar en la sangre que pueden afectar la salud de la madre y el bebé, pero generalmente se maneja con una dieta saludable, ejercicio adecuado y, a veces, medicamentos.

La mayoría de las personas diagnosticadas con la afección durante el embarazo ya no experimentan diabetes en el momento del parto; sin embargo, puede causar una mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante.

Meghan le dijo al programa Today que el diagnóstico ha sido una experiencia educativa. "Es bueno aprender tanto sobre la alimentación y la salud, y [es] bueno escuchar que tantas mujeres experimentaron esto".

Meghan está recibiendo todo el apoyo y cuidado de su esposo, el actor daryl Sabara. La feliz pareja está muy emocionada por la llegada del bebé, así que están haciendo lo necesario para que todo salga bien/Foto: Th Knot News

¿Meghan Trainor vive un embarazo complicado?

La ganadora del Grammy, que se casó con la estrella de Spy Kids, Daryl Sabara en 2018, anunció la gran noticia de la pareja en octubre.

"¡¡¡Todos saben cuánto tiempo he querido esto!!" Meghan escribió en una publicación de Instagram el 7 de octubre, donde compartió la ecografía de su bebé. "¡@darylsabara y yo estamos más que felices y emocionados de conocer a esta pequeña belleza a principios del próximo año! ¡¡¡ESTAMOS EMBARAZADOS!!!"

Más tarde en octubre, Meghan reveló que los dos iban a tener un hijo en The Kelly Clarkson Show. "No sé cuándo comprar cosas", bromeó la artista sobre la preparación para su pequeño. "La gente quiere comprarme cosas, pero yo digo, '¿Voy a tener dos cunas?, ¿Qué hago? Ayúdame'".

Más tarde, como te revelamos en La Verdad Noticias, Meghan compartió otra lucha por el embarazo durante una entrevista el 17 de noviembre con Today. "Quizás esto sea extraño, pero mentalmente no puedo tener sexo mientras nuestro hijo esté entre nosotros", compartió la intérprete de "Dear Future Husband".

Ella agregó: "Todas mis aplicaciones de embarazo dicen que se siente realmente bien. Pero todo lo que puedo pensar es que hay un niño pequeño en mi vientre". ¿Crees que Meghan logrará superar su problema de salud cuando tenga a su bebé?

