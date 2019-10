Meghan Trainor revive el Intro de Friends celebrando el 25 aniversario

Friends es una de las series más icónicas de todos los tiempos, de hecho, es considerada una de las mejores de todo el mundo, pues su manera de relatar la cotidiana vida de 6 amigos de Nueva York causó sensación por su peculiar manera de comedia sana y sarcástica.

Friends cuenta con 10 temporadas, y por ello es simplemente una de las series más largas, en cuanto a sitcom se refiere, y con motivo de su 25 aniversario, ha habido muchas maneras de celebrar, por ejemplo, edificios de gran realce se iluminaron con el logo de Friends en varias partes del mundo.

Otra manera con la que han celebrado el cuarto de siglo de Friends es el recorrido del sofá de Friends en diferentes partes del mundo, incluso llegando al sureste mexicano. Asimismo, la empresa Leggo también anunció una edición especial de Friends, sacando un set especial del Central Perk, famosa cafetería en la que reunían los amigos.

Sin embargo, Friends no sería Friends sin su canción de entrada, llamada I’ll be there for you, canción de la banda The Rembrandts, que incluso invitaron al elenco de la serie para formar parte del video oficial de dicha canción. El aniversario de Friends era la ocasión ideal para hacer una nueva versión de la canción la cual estuvo a cabo de Meghan Trainor.

La nueva versión de la canción es la que está acompañando a los diversos eventos de aniversario que se están realizando, y aunque ha tenido buena aceptación, debido a la felicidad con la que Meghan Trainor interpreta la pieza, muchos prefieren la original.

Te puede interesar: Friends: 10 CELEBRIDADES que hicieron apariciones especiales en la exitosa comedia (FOTOS)

Aún quedan muchos festejos por el 25 aniversario de Friends, y una de las marcas de cine más grandes de México proyectará los capítulos de esta serie en sus salas.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos