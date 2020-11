Meghan Trainor NO quiere tener intimidad con su esposo durante su embarazo/Foto: Page Six

Meghan Trainor y su esposo Daryl Sabara sólo se acurrucan entre las sábanas en estos días. La ganadora del Grammy, que tiene seis meses de embarazo de su primer bebé, retiró la actividad sexual hasta el nacimiento de su hijo, que se espera que llegue a principios de 2021.

“Tal vez esto sea extraño, pero mentalmente no puedo tener sexo mientras nuestro hijo esté entre nosotros”, dijo Meghan, de 26 años, a TODAY Parents en una entrevista publicada el miércoles.

“Todas mis aplicaciones de embarazo dicen que se siente muy bien. Pero lo único en lo que puedo pensar es en que tengo un niño pequeño en la barriga”, admitió.

A pesar de la pausa de la intimidad de la pareja, el matrimonio de Meghan y Daryl está prosperando. “Nuestra relación realmente juega con la mente de mis amigas. Todos dicen, '¿Cómo diablos voy a encontrar un Daryl?'”, dijo Meghan, y agregó que el actor de Spy Kids, de 28 años, es “tan bueno e increíble”.

La cantante de “Nice To Meet Ya” continuó recordando que durante su primer trimestre, Daryl estaba esperando muy emocionado, especialmente cuando se trataba de sus antojos de embarazo.

“Si le decía, 'Quiero Fritos', me decía, '¡Sí, señora! ¡De inmediato!'”, Dijo. Sin embargo, ahora Daryl se está abasteciendo de bocadillos más saludables para su esposa, quien dijo que se deshizo de las papas fritas cuando se enteró de que su madre, Kelli, tenía diabetes gestacional.

Daryl Sabara y Meghan Trainor ya quieren volverse papás

La entrevista fue un momento de círculo completo para Meghan, quien anunció su primer embarazo en octubre durante una aparición en TODAY.

Después, se dirigió a Instagram para compartir una foto de ultrasonido con tema navideño y escribió: “¡¡Todos saben cuánto tiempo he querido esto!! ¡@darylsabara y yo estamos más que felices y emocionados de conocer a esta pequeña belleza a principios del próximo año! ¡ESTAMOS EMBARAZADOS!"

Mientras tanto, Sabara escribió en su cuenta de Instagram: "Te amo @meghan_trainor y no puedo esperar para formar una familia contigo".

Meghan dijo en una entrevista con Hollywood Life a principios de este mes, que ella y su esposo ya eligieron un nombre para su bebé por nacer.

“Como que elegimos el nombre antes. Siempre estábamos como, 'No sé, podría ser esto'. Lo elegimos antes de que supiéramos el género”, dijo Meghan durante una entrevista exclusiva a través de Instagram Live.

Meghan y Daryl están muy emocionados por convertirse en papás. La cantante reveló sus enormes deseos de ser mamá y el actor está muy feliz de vivir esta experiencia con su esposa/Foto: The Sun

“Tenemos este nombre que amamos. Eso es lo único que guardo en secreto porque soy terrible. Le cuento todo a todo el mundo”, admitió. "Pensamos, '¡Tengamos un objetivo y mantengamos el nombre!'"

Meghan continuó: “[El nombre] debería ser un nombre con el que todos estén más familiarizados. Nunca quise algo realmente único y loco. También me gustan los nombres donde no conozco a una sola persona con ese nombre. No quiero relacionarlo con nadie más”, explicó.

“Quiero que él sea el único nombre. Lo voy a sacar…. ¡No lo voy a decir!", bromeó.

Meghan y Daryl se casaron en una ceremonia íntima en el patio trasero en Los Ángeles el 22 de diciembre de 2018.

Casi dos meses después de las nupcias, la cantante lanzó su visual de "Marry Me" el 15 de febrero, que sirvió como un video musical y un resumen de la Boda. ¿Crees que la falta de intimidad entre Megan y Daryl podría afectar su matrimonio? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

