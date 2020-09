Meghan Markle supo ‘tocar’ al príncipe Harry como un piano: Lady Colin Campbell

Meghan obtuvo todo lo que quiso con Harry. Foto:CNN

Lady C afirma que el príncipe Harry sabía que Meghan Meghan era 'la indicada' cuando comenzaron a salir, y la duquesa de Sussex pudo obtener todo lo que siempre quiso: un hogar, un esposo y una familia amorosa.

La autora real cree que aunque el duque y la duquesa de Sussex están enamorados, Meghan fue una "franja cortante" en la vida de Harry, describiendola como una "operadora".

Relación de Meghan y Harry

La pareja comenzó a salir en 2016, su primer encuentro en el moderno club de miembros privados Soho House en Dean Street, Londres, y fue allí donde Harry reveló que Meghan era la indicada.

Harry llevó a Meghan de vacaciones a Botswana al comienzo de su relación, donde Harry dijo: Ella (Meghan) vino y se unió a mí durante cinco días, lo cual fue absolutamente fantástico. Entonces estuvimos realmente solos, lo cual fue crucial para mí para asegurarme de que teníamos la oportunidad de conocernos.

Príncipe Harry y Meghan. Foto: máxima 95.3

Lady C habla sobre los duques de Sussex

Lady C dijo que fue al principio de su relación cuando Meghan pudo "tocar a Harry como un piano" y obtener todo lo que siempre quiso: un hogar, un esposo y una familia amorosos. Creo que Meghan y el príncipe Harry están enamorados. Muy rápidamente sobre cómo Meghan estaba abriéndose camino en la vida social de Harry, ella no aprobó esto, no aprobó eso, es una operadora.

Pero la ex estrella de I'm A Celeb dijo que los problemas surgieron desde el principio, con la primera señal de problemas cuatro días después de casarse con Harry en una ceremonia repleta de estrellas en el Castillo de Windsor.

Según los informes, la familia había oído hablar de acuerdos comerciales "ridículos", mientras que Lady C dijo que no había forma de que la Reina hubiera acordado que la pareja hiciera acuerdos.

Si a la pareja se le hubiera permitido quedarse, Lady C afirmó que Meghan y el príncipe Harry habrían sido percibidos como no neutrales por el público en general. Para representar al país de la forma en que lo hicieron el príncipe Harry y Meghan, hay que estar por encima de la política y el comercio.

Desde entonces, se establecieron en California y firmaron un acuerdo multimillonario con Netflix.

Lady C le dijo a Daily Star Online en junio: Meghan es una personalidad muy dominante, que nunca ha tenido reparos en entrar en una habitación y tomar el control de ella. Ella ha hecho eso con todo el mundo durante toda su vida, y no vio ninguna razón para cambiar cuando se unió a la Familia Real.

Lady C, de 70 años, también afirma que Meghan y Harry no serán bienvenidos de regreso al Reino Unido. Ella explicó que mientras está apoyando a la duquesa de Sussex Meghan, cree que la pareja se reuniría con una recepción helada en el Reino Unido después de que renunciaran a la realeza y se mudaran a Estados Unidos.