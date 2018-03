Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Meghan Markle sacrificaría su carrera por el príncipe Harry. Desde hace ya un tiempo la relación que mantienen Meghan Markle y el príncipe Harry está en el ojo de todos. Y más desde que se les pudo ver por primera vez muy cariñosos en público en Canadá. A esto se le suman los rumores de una posible boda entre los enamorados, lo que supondría un nivel mucho más alto en su relación.

"No creo que haya un conflicto detrás de escena en lo que respecta a los personajes principales, la realeza, sino que probablemente haya un conflicto entre las personas que los organizan", dijo. "Hay una tendencia para las personas que se unen a los hogares reales a tener un poco de fiebre en la alfombra roja, se sienten un poco más importantes de lo que deberían hacer y no continúan con el trabajo correctamente. 'Entonces, hay un conflicto de intereses, una personalidad chocan entre sí, y eso no es bueno".

Hablar de matrimonio para esta pareja es un nivel mucho más grande y serio que no puede tomarse a la ligera. Pues estamos hablando que sería el enlace con un miembro de la realeza y una ciudadana común y que no es británica. Con este panorama las cosas no serían tan fáciles para Meghan Markle y el príncipe Harry . Y la idea de un posible enlace nupcial ya está causando "conflicto" entre bastidores. Todo apunta a que si quieren boda, Meghan Markle sacrificaría su carrera por el príncipe Harry. Esto debido a las recientes declaraciones de la ex secretaria de prensa de la Reina, Dickie Arbiter. Quien dijo que planear una nueva era de la monarquía con los reyes más jóvenes a la cabeza mientras la Reina facilita su carga de trabajo está provocando enfrentamientos.Su declaración se produce en medio de todos los rumores de que el personal ya se está preparando para un anuncio del compromiso del príncipe Harry y Meghan.