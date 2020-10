Meghan Markle revela por qué decidió cerrar sus redes sociales

Meghan Markle reveló que decidió cerrar su cuentas en Twitter e Instagram para mantenerse a salvo a sí misma y a su familia.

La duquesa cerró todas sus cuentas personales en redes sociales cuando llegó al lado del Príncipe Harry y se unió a la familia real después de casarse en mayo de 2018.

“Para mi propia conservación, no he estado en las redes sociales durante mucho tiempo. Tenía una cuenta personal hace años, que cerré y luego tuvimos una a través de la institución y nuestra oficina que estaba en el Reino Unido y que no estaba administrada por nosotros, era un equipo completo, y creo que eso viene con el territorio para el trabajo que tienes ", dijo Meghan.

Meghan y Harry desaparecieron de las redes sociales al mismo tiempo.

La ex estrella de 'Suits', que tiene a su hijo Archie de 17 meses con Harry, también dijo que "le preocupan" las personas que están "obsesionadas" con las redes sociales y cree que es mejor que no sepa qué la gente dice sobre ella en línea.

Le preocupa la adicción a las redes sociales

En declaraciones a Fortune durante la 'Cumbre de próxima generación más poderosa' de este martes , explicó: “He tomado la decisión personal de no tener ninguna cuenta, así que no sé qué hay ahí fuera, y de muchas maneras eso es útil para mí.”

Y agregó: “Tengo muchas preocupaciones por las personas que se han obsesionado con eso. Y es una parte tan importante de nuestra cultura diaria para tanta gente que es una adicción como muchas otras. Hay muy pocas cosas en este mundo en las que se llame usuario a la persona que interactúa con él ".

Recientemente, apareció junto con su esposo en un podcast para hablar sobre la salud mental. Ahí dijo que “medita” para lidiar con la gente problemática en Internet, luego de que le dijeron en 2019 que eres “la persona más trolleada en todo el mundo”.

“No me importa si tienes 15 o 25, si la gente dice cosas sobre ti que no son ciertas, lo que eso le hace a tu mente y La salud emocional es dañina. La meditación es clave”, dijo Markle.