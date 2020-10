Meghan Markle habla sobre el daño emocional que provocan las redes sociales

Meghan Markle se está abriendo sobre el abuso en línea que sufrió cuando se casó con un miembro de la familia real.

Meghan apareció recientemente junto al príncipe Harry en el podcast Terapia para Adolescentes, presentado por cinco estudiantes de último año en una escuela secundaria de Anaheim, California, y discutió el costo que las redes sociales pueden tener en la salud mental.

"Sí, es una excelente manera de conectarse, pero también termina siendo un lugar donde hay mucha desconexión", dijo la Duquesa de Sussex. "Yo también puedo hablar personalmente, me dijeron que en 2019 yo era la persona más trolleada del mundo, hombre o mujer".

La pareja real habló sobre la eliminación del estigma sobre la salud mental y cómo contribuir a un mundo más saludable.

Durante ese año, Meghan estaba embarazada de su hijo Archie y recordó: “Ahora, 8 meses de eso ni siquiera era visible, estaba de baja por maternidad o con un bebé. Pero lo que se pudo fabricar y producir, es casi insuperable ".

"No me importa si tienes 15 o 25, si la gente dice cosas sobre ti que no son ciertas, lo que eso hace a tu salud mental y emocional es tan dañino", dijo Meghan.

Meghan y Harry por la salud mental

Meghan y Harry aparecieron en el podcast del Día Mundial de la Salud Mental el sábado 10 de octubre. Ella dijo que parte de lo que la pareja espera lograr a través de su defensa es enfatizar que “todos sabemos lo que se siente cuando nuestros sentimientos son heridos. "

La conversación se grabó a principios de esta semana con tres de los cinco anfitriones, Gael, Kayla y Thomas, en un lugar de rodaje con medidas de prevención contra el coronavirus en Montecito, California, donde la pareja se mudó recientemente con Archie, de 1 año.

Meghan y Harry llevaron al equipo a respirar profundamente varias veces durante la conversación para ayudar a calmar los nervios de los jóvenes anfitriones.

"La vulnerabilidad no es una debilidad, mostrar la vulnerabilidad en el mundo actual es especialmente una fortaleza", dijo Harry, el duque de Sussex. "Cuanto más hablamos de ello, más se vuelve normal, y es normal".

Informes recientes sugerían que Meghan y el Príncipe Harry tendrían un reality show en Netflix al estilo de las Kardashians, para dar a conocer más sobre su vida privada, sin embargo la pareja pronto desmintió tales rumores porque no tienen intenciones de abrirse de tal manera al público.