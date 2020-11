“Megan is missing” la película de terror que ha TRAUMATIZADO todo TikTok

Aunque esta película de terror lleva casi diez años de haberse estrenado, ahora se ha convertido en toda una tendencia en TikTok, pero ¿qué hay detrás de este filme? ¿Por qué todos hablan de “Megan is missing”?

Por más extraño que parezca, en las últimas horas el hashtag #meganismissing ha generado más de 90 millones de interacciones a nivel mundial, en donde se pueden observar a varios usuarios de TikTok compartiendo sus experiencias al ver este filme.

Cabe mencionar “Megan is missing” es un largometraje realizado por Michael Goi, y el cual se destaca por tener un estilo muy similar a la famosa película “La Bruja de Blair”, la cual también causó una gran controversia en su momento.

Esta película gira entorno a la desaparición de una joven tras tener una cita con alguien que conoció por internet. Un filme que aunque no logró tener éxito durante su estreno hace nueve años, causó una gran polémica por su alto contenido de violencia.

Ahora “Megan is missing” ha vuelto a generar un gran movimiento en TikTok, donde el mismo director Michael Goi ha compartido una serie de consejos de cómo ver esta película que ha aterrorizado a todos.

“No veas la película en mitad de la noche, no la veas solo y, si ves que las palabras ‘Photo Number One’ aparecen en tu pantalla, tienes cuatro segundos para apagarla si no quieres empezar a ver cosas que quizá no te gustaría ver”