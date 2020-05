Megan Thee Stallion y 'Savage' de Beyoncé suben al número 1 en Billboard Hot 100

Analicemos los 10 mejores del Hot 100 más nuevo, que combina datos de ventas, transmisión de radio y transmisión en todo el género de EE. UU. Todos los gráficos (con fecha del 30 de mayo) se actualizarán en Billboard.com mañana (27 de mayo).

"Savage", lanzado en 1501 Certified / 300 Entertainment, es el número 1.102 número 1 en la historia de 61 años de Hot 100.

La coronación Hot 100 de la canción

N ° 1 en ventas: "Savage" sube simultáneamente de 4 a 1 en la lista de ventas de canciones digitales, un 55% más a 30,000 descargas vendidas en la semana que finaliza el 21 de mayo, según Nielsen Music / MRC Data, bueno para las principales ventas de Hot 100. Premio Gainer.

La canción estuvo a la venta en una variedad de ofertas de combinación física / digital durante la semana de seguimiento, incluyendo CD autografiado y copias de vinilo puestas a la venta en la tienda web de Megan Thee Stallion a partir del 15 de mayo. Los consumidores pueden comprar CD y discos de vinilo, cada uno con un descarga digital incluida; la descarga se enviaría a los consumidores al momento de la compra, y las versiones físicas llegarán en una fecha posterior.

Megan Thee Stallion gana su primera venta digital de canciones No. 1, mientras que Beyoncé agrega su octavo (el octavo mejor total en los archivos de la lista). "Savage" ocupa el segundo lugar en Streaming Songs con 30.5 millones de transmisiones en Estados Unidos, un 8% menos, en la semana que terminó el 21 de mayo. La canción encabezó la lista con fecha del 16 de mayo, luego de que su remix de Beyoncé llegara el 29 de abril; contribuyendo a su último total semanal, un nuevo video animado para la canción se estrenó el 21 de mayo.

Se convierte en el primer top 10 de Megan Thee Stallion y el 18 de Beyoncé

Beyoncé No. 1 en los años '00, '10 y '20: Beyonce es el segundo artista en superar los Hot 100 en los años 2000, '10 y '20, siguiendo a Mariah Carey, quien, con "All I Want for Christmas Is Usted ", en enero, se convirtió en el primer artista en clasificarse en el número 1 en cuatro décadas distintas (1990, 2000, 10 y 20).

Beyoncé se convierte en el artista número 21 con al menos siete Hot 100 No. 1. Aquí hay un resumen de sus liderazgo:

"Crazy in Love", feat. Jay-Z, 12 de julio de 2003

"Baby Boy", feat. Sean Paul, 4 de octubre de 2003

"Check On It", feat. Slim Thug, 4 de febrero de 2006

"Irreemplazable", 16 de diciembre de 2006

"Mujeres solteras (ponle un anillo)", 13 de diciembre de 2008

"Perfecto", Ed Sheeran feat. Beyoncée, 23 de diciembre de 2017

"Salvaje", Megan Thee Stallion feat. Beyoncé, 30 de mayo de 2020

Por supuesto, Beyoncé también apareció en el número 1 en el Hot 100 como miembro de Destiny's Child, que obtuvo cuatro líderes en 1999-2001: "Bills, Bills, Bills" (1999); "Di mi nombre" (2000); "Mujeres independientes, parte I" (2000); y "Bootylicious" (2001).

En cuanto a las apariciones tanto en grupo como en solitario, Beyoncé es el único acto, además de Carey, que se clasificó en el número 1 en el Hot 100 en cuatro décadas separadas.

Las mujeres gobiernan, nuevamente: Megan Thee Stallion (nacida Megan Jovon Ruth Pete) y Beyoncé se combinan para el séptimo Hot 100 No. 1 acreditado a dos o más mujeres (y ningún otro acto facturado), y el segundo en tres semanas, después de Doja Cat "Say So", con Nicki Minaj. Cabe destacar que 2020 es el primer año con dos de estos líderes.

Aquí hay una lista actualizada de cada Hot 100 No. 1 exclusivamente por múltiples mujeres solistas:

"Salvaje", Megan Thee Stallion feat. Beyoncé, uno (hasta la fecha), 30 de mayo de 2020

"Di eso", hazaña de Doja Cat. Nicki Minaj, uno, 16 de mayo de 2020

"Fancy", hazaña de Iggy Azalea. Charli XCX, siete, 7 de junio de 2014

"S&M", Rihanna feat. Britney Spears, una semana, 30 de abril de 2011

"Lady Marmalade", Christina Aguilera, Lil 'Kim, Mya & P! Nk, cinco, 2 de junio de 2001

"The Boy Is Mine", Brandy & Monica, 13, 6 de junio de 1998

"No más lágrimas (ya es suficiente)", Barbra Streisand y Donna Summer, dos, 24 de noviembre de 1979

4 semanas, 4 nuevos números 1: las últimas cuatro semanas han visto cuatro canciones cada una pasar una primera semana en el número 1 en el Hot 100, ya que "Savage" sigue a "Stuck With U" de Ariana Grande y Justin Bieber, que debutó en la cima el gráfico con fecha del 23 de mayo (y esta semana cae al número 13); "Say So" de Doja Cat con Minaj (6-1, 16 de mayo); y "The Scotts" de The Scotts, Travis Scott y Kid Cudi (debut número 1, 9 de mayo).

La rotación en la cima es la mayor cantidad de canciones que cuentan sus primeras semanas en el número 1 en tres años (y la última carrera de cuatro semanas también encontró a Bieber en la cima, con dos canciones). En mayo de 2017, estos cuatro títulos alcanzaron el número 1 en cuatro semanas:

"Humilde" de Kendrick Lamar. (6 de mayo)

"That's What I Like" de Bruno Mars (13 de mayo)

"I'm the One", de DJ Khaled, con Bieber, Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne (20 de mayo)

"Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee, con Bieber (27 de mayo)

Hot 300: "Savage" es el segundo Hot 100 No. 1 para 300 Entertainment. La etiqueta se dirigió por primera vez a través de "Bad and Boujee" de Migos, con Lil Uzi Vert, durante tres semanas a partir de enero de 2017.

"Savage" en la cumbre: La palabra "salvaje" aparece por primera vez en el título de una canción Hot 100-topping, aunque dos artistas con "salvaje" en sus nombres han reinado. El rapero 21 Savage lideró en 2017 como aparece en "Rockstar" de Post Malone, después de que el dúo de pop Savage Garden gobernara con dos baladas, "Truly Madly Deeply" en 1998 y "I Knew I Loved You" en 1999.

No. 1 Hip-Hop, Rap: "Savage" llega al número 1 en Hot R & B / Hip-Hop Songs y regresa por segunda semana encima de Hot Rap Songs, que emplean la misma fórmula multimétrica que Hot 100.

Megan Thee Stallion obtiene su primer Hot R & B / Hip-Hop Songs No. 1 y Beyoncé obtiene su noveno puesto, y el primero desde "7/11" en diciembre de 2014. Doja Cat "Say So" ocupa el número 2 en el Hot 100. También se mantiene en el número 2 en Radio Songs (78.1 millones); cae 2-5 en ventas de canciones digitales (16,000, 43% menos); y se mantiene estable en el n. ° 5 en Streaming Songs (24,3 millones, un 7% menos). "Say So" pasa una tercera semana en el número 1 en Hot R&B Songs.

(Después de dos semanas de que Minaj apareciera como artista destacado en "Say So" en los Hot 100 y otras listas que utilizan la misma metodología, solo Doja Cat aparece ahora, ya que la versión original, sin Minaj, ahora está impulsando la mayoría de actividad general de la canción; el cambio no afecta ninguno de los logros de Minaj en esas listas en las últimas dos semanas, y ella continúa sin ser acreditada en la canción en ninguna de las listas de reproducción, ya que la gran mayoría de la reproducción de la canción todavía es para el Versión original.)

Las "Blinding Lights" del Weeknd rebotan 4-3 en el Hot 100, después de cuatro semanas en la cumbre. Encabeza Radio Songs por séptima semana, con 89 millones de espectadores.

"Rockstar" de DaBaby, con Roddy Ricch, entra entre los cinco mejores del Hot 100, cargando 8-4, y alcanza el número 1 en Streaming Songs con una ganancia del 8% a 34.3 millones de transmisiones. Cae 6-10 en ventas de canciones digitales, aunque con una ganancia del 12% a 12,000 vendidas, mientras que tiene un alcance de radio de 13.5 millones.

DaBaby obtiene su primer top 5 de Hot 100, entre dos top 10, y supera su máximo número 7 anterior, establecido por su entrada debut "Suge" en julio pasado. Logra su primera Streaming Songs No. 1.

Roddy Ricch agrega su segundo top 5 de los 100 mejores éxitos y el segundo líder de Streaming Songs, después de que "The Box" encabezó la lista anterior durante 11 semanas y la segunda durante 13 cuadros.

"Toosie Slide" de Drake sube 6-5 en el Hot 100, después de su reinado de una semana, y "Life Is Good" de Future, con Drake, regresa al top 10 (13-6), después de alcanzar el número 2 para ocho semanas Este último salta 10-3 en Streaming Songs (28,4 millones, un 33% más) y gana el premio Top Streaming Gainer de Hot 100, ya que el nuevo álbum de Future, High Off Life (en el que se incluye la canción), se lanza en el n. ° 1 en el Billboard 200.

Completando el top 10 de los Hot 100, "The Box" de Roddy Ricch se repite en el número 7; "Don't Start Now" de Dua Lipa levanta 9-8, después de alcanzar el número 2; "Intenciones" de Justin Bieber, con Quavo, sube 11-9, después de alcanzar el número 8; y "Círculos" de Post Malone se mantiene en el n. ° 10, siguiendo su comando de tres semanas, ya que registra una semana 38 en el top 10.