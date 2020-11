Megan Thee Stallion revela que Tory Lanez le ofreció DINERO para quedarse CALLADA/Foto: The Blast

Megan Thee Stallion está revelando detalles aún más insidiosos sobre el ahora infame incidente de disparos que involucró al rapero Tory Lanez.

Para la historia de portada de Rapper Of The Year de GQ, la crónica relató el ascenso de la artista Hot Girl Summer a nuevos niveles de estrellato durante el último año, pero era imposible sumergirse en ese tema sin abordar primero el altercado de julio, que ella describió como "La peor experiencia" de su vida.

Como recordatorio, Lanez (nombre real Daystar Peterson) ha sido acusado oficialmente de agresión grave en relación con el tiroteo, y si es declarado culpable, podría enfrentar "una posible sentencia máxima de 22 años y ocho meses en una prisión estatal", según los informes.

Aunque desde entonces Tory ha intentado todo para parecer la víctima de su supuesta participación, el último relato de lo sucedido del creador de éxitos nacido en Houston contradice esa idea en todos los niveles.

¿Qué pasó entre Megan Thee Stallion y Tory Lanez?

Para aquellos que no lo recuerden, todo comenzó en Hollywood Hills el 12 de julio cuando la joven de 25 años se dirigía a casa después de una noche de fiesta en la casa de Kylie Jenner.

En la función, recordó haber deseado haber escuchado su primer instinto de encontrar un camino diferente a casa en lugar de viajar con el cantante de Say It, pero vistiendo nada más que un bikini, sus amigos la instaron a quedarse en el auto.

A pesar de que se estaba gestando una discusión y con su teléfono celular muerto, no podía ofrecer ninguna otra opción viable en ese momento.

Sin embargo, Megan no podía creerlo cuando dijo que Tory comenzó a disparar a sus pies cuando trató de salir del vehículo: “Como, nunca puse mis manos sobre mi. Apenas le dije algo al hombre que me disparó cuando me alejaba. Estábamos literalmente como a cinco minutos de la casa".

Después de los disparos, afirmó que Lanez le rogó que no dijera nada y le ofreció a ella y a su amiga dinero para quedarse calladas, aunque un abogado del rapero le ha negado esto a GQ:

“[En este punto] estoy realmente asustado porque esto está justo en medio de todas las protestas [por Black Lives Matter]. La policía está matando a todo el mundo sin ningún motivo y yo pienso: 'No puedo creer que pienses que quiero tomar algo de dinero'. Después de que me acabas de disparar'”.

Cuando llegó la policía, Megan afirmó que les dijo: "Me cortaron", no para proteger a su agresor de las consecuencias, sino para proteger a todo el grupo de un desagradable encontronazo con la policía durante un momento en que los relatos de brutalidad policial estaban en un su punto más alto.

Recordó haber visto opiniones hirientes sobre lo que realmente sucedió y los ataques a su personaje en las redes sociales en las semanas posteriores al incidente, y la presión paralizante de aparecer como una mujer negra fuerte a pesar de todo:

“Maldita sea, ¿tengo que ser dura con todo esto?, ¿Todo el tiempo? Era como, ¿quién realmente nos controla o quién nos protege? Simplemente pasas toda tu vida con esa mentalidad. Y luego, cuando algo realmente te sucede, cuando debías haberte protegido adecuadamente, tu primer instinto no fue protegerte, era proteger a otras personas... Entonces fue como, '¿Qué hago?' '¿Qué digo?' Como, '¿Alguien va a creer lo que estoy diciendo?'"

Megan y Tory mantenían un noviazgo al momento de la agresión. Se dice que la pareja discutió después de que Lanez estuviera coqueteando con Kylie Jenner en la fiesta que asistieron; Stallion trató de terminar la relación pero el rapero se negó/Foto: The Grape Juice

Ella tuvo que asumir eso mientras trataba de procesar un evento tan traumático. Peor aún, Internet básicamente la intimidó para que también mostrara una prueba fotográfica de sus heridas. Esperamos sinceramente que se haga justicia en este caso para que realmente pueda empezar a dejar atrás este horrible incidente.

Megan Thee Stallion quiere defender a las mujeres

En otra parte de la función, la conversación continuó con una nota más ligera donde Megan reveló cuán cercana es todavía con su colaboradora de Savage Remix, Beyoncé:

“Ella está tan tranquila. Ella simplemente diría, 'Megan, vive tu vida'. Luego, Jay-Z me llamó y me dijo: 'Oye, escucha, ya sabes, se supone que debes aparecer ahora mismo. Realmente necesitas estar en algún lugar conduciendo un bote. Vive tu vida. Solo a la mi*rda con eso'".

También comentó sobre el poder sexual que irradia su sencillo WAP con Cardi B, que encabeza las listas de éxitos :

“Sé esto sobre mí. Este es mi placer, esta es mi vagina; Conozco esta bomba de vagina. A veces solo tienes que recordarle a la gente que eres mágica y que todo sobre ti, hasta la vagina y los dedos de los pies, es mágico".

Y después de unirse a las filas de Trina, Lil 'Kim , Missy Elliott , Jill Scott y más artistas femeninas que han tejido de manera experta el concepto de confianza sexual en su música al igual que sus homólogos masculinos, Thee Stallion dijo lo siguiente:

“Siento que muchos hombres simplemente se asustan cuando ven a las mujeres enseñando a otras mujeres a tener sexo por sí mismas. El sexo es algo que debería ser bueno en ambos extremos, pero muchas veces se siente como algo que los hombres usan como arma o como una amenaza".

Ella añadió: "Siento que los hombres piensan que son dueños del sexo y siento que les asusta cuando las mujeres poseen el sexo". ¿Crees que Tory Lanez debería estar en prisión por lo que hizo? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

