Megan Thee Stallion presume su cabello natural mientras menea su retaguardia/Foto: Essence

Megan Thee Stallion está teniendo un invierno de chica caliente. La cantante, cuya carrera se ha disparado en 2020 gracias en parte a su colaboración "WAP" con Cardi B, compartió un nuevo video de ella misma haciendo twerking.

La belleza morena acudió a Instagram el 5 de diciembre, revelando que se soltó el pelo real mientras bailaba su canción “Movie”. Ella escribió: “Dejé caer mi cabello real ahora es MTS UNCUT. Canción MOVIE de mi álbum GOODNEWS". En el clip, se puso un outfit amarillo brillante con mangas largas y le dio la espalda a la cámara.

"Eso es todo !!!" un fan comentó, mientras que otro escribió: "Es la forma en que me estás tomando el pelo". Se produce menos de dos semanas después de que Megan se hiciera cargo de los American Music Awards con una sensual interpretación de "Body".

Megan The Stallion, orgullosa de su cuerpo

La creadora de éxitos, que recientemente fue nombrada "Rapera del año" por la revista GQ, abrió su primera interpretación en vivo de la canción con un poderoso mensaje sobre la positividad corporal.

"Mi cuerpo es mío y nadie más que yo", dijo Megan The Stallion, "Puede que no pienses que mi cuerpo es perfecto y probablemente nunca lo será, pero cuando me miro al espejo me encanta lo que veo". ¡Qué increíble modelo a seguir!

La carrera de Megan ha ido en ascenso durante algún tiempo, pero realmente despegó después del lanzamiento de "WAP". Su colaboradora Cardi B habló recientemente sobre el éxito de la canción y qué tipo de mensaje envía.

“Quiero mostrarle a la gente que puedes hacer cosas positivas, pero también puedes ser tú mismo”, le dijo a Billboard el 2 de diciembre. “Soy una persona muy sexual. Me encanta el sexo y me gusta rapear sobre ello. Me gusta hacerlo... Amo mi cuerpo y quiero poder expresar eso. No hago daño a nadie porque amo mi v*gina y quiero rapear sobre eso". declaró.

También habló sobre cómo se sintió ver a las multitudes afuera de la Casa Blanca celebrar la reciente victoria de Joe Biden cantando “WAP”.

Megan ha logrado un buen despegue musical, gracias a su colaboración con Cardi B/Foto: Pitchfork

"Siento que fue una gran victoria para mí y para Megan", dijo Cardi. "[La canción] para mí, era solo una canción de rap femenina lasciva regular, pero causó tanta controversia... Así que fue solo una victoria para mí ver a la gente celebrando la victoria de Biden con mi canción y la de Megan". ¿Crees que The Stallion seguirá con más éxitos? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

