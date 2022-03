Megan Thee Stallion hace historia en los Premios Oscar 2022

Megan Thee Stallion grabó aún más su nombre en los libros de historia el domingo por la noche en la ceremonia de los Premos Oscar 2022. Se convirtió en la primera rapera en actuar en el escenario de los Premios de la Academia.

Megan y su verso enérgico durante 'We Don't Talk About Bruno'

Megan Thee Stallion se unió a Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán, Diane Guerrero, Shelia E, Becky G y Luis Fonsi para la primera presentación en vivo de "We Don't Talk About Bruno" de la película animada Encanto.

Megan escribió su verso específicamente para la entrega de premios. Incluso mencionó a la estrella de Euphoria, Zendaya, quien respondió con entusiasmo desde su asiento en el Teatro Dolby.

“Magia en todas partes/ Estrellas en todas partes/ Sé que ves a la Zendaya de los Oscar por ahí”.

Ataviada con un vestido amarillo brillante, Megan The Stallion también manifestó una futura victoria en los Oscar, rapeando: "Creo que soy la próxima / Voy por ese oro / Puedes agregarlo a mi estante / Premio de la Academia".

Actuó en el Festival Afro Nation en Puerto Rico menos de 24 horas antes. Después de la actuación, acudió a Twitter para celebrar y escribió: “¡Esa fue la PRIMERA ACTUACIÓN DE RAP FEMENINA en los OSCARS! Definitivamente estoy en modo grind”.

"We Don't Talk About Bruno" pasó cinco semanas en el número uno de la lista Billboard 100, pero no se presentó a la categoría de Mejor Canción Original en los Premios de la Academia. En cambio, se presentó “Dos Oruguitas”, otra canción original de Encanto.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, los fanáticos sintieron que la interpretación debería haber sido la canción original, no una versión remezclada. Cortaron personajes, la parte de Dolores y Camilo para encajar el verso de Megan.

La actuación general a gran escala y repleta de celebridades dejó a algunos con la sensación de que menos es más. Uno escribió: "Ni siquiera pueden hacer We Don't Talk About Bruno correctamente, estoy muy molesto".

La respuesta no fue del todo negativa. El actor Kerry Washington no tuvo más que elogios para Megan thee Stallion, tuiteando: "Supongo que no TENEMOS que hablar de Bruno, pero ¿¡podemos hablar de @theestallion!?!"

Historia del hip-hop en los Oscar

Si bien Megan Thee Stallion hizo historia como la primera rapera en actuar en el escenario de los Oscar, otros MC han sido invitados a rapear en años anteriores.

En 2006, Three Six Mafia hizo historia interpretando el ganador de la canción original "It's Hard out Here for a Pimp" de la película Hustle and Flow. Common y John Legend interpretaron su colaboración “Glory” de Selma en 2015.

Aunque Eminem ganó un Oscar en 2003 por la exitosa canción "Lose Yourself", no fue invitado a actuar para la audiencia de los Premios de la Academia. Este desaire se solucionó en 2020 cuando Eminem sorprendió a la multitud con una actuación apasionada de la banda sonora de 8 Mile.

¿Qué opinas del logro de Megan Thee Stallion en los Premios Oscar 2022? ¡Déjanos tus pensamientos en la caja de comentarios!

