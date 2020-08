Megan Thee Stallion fue “traicionada” por TODOS sus amigos tras recibir disparo

Megan Thee Stallion dice que fue "traicionada por todos" sus amigos después de recibir un disparo hace unas semanas en una fiesta de Kylie Jenner.

Después de su colaboración musical, recientemente lanzada con Cardi B, "WAP", la joven de 25 años conversó con sus fanáticos en Instagram Live, y reveló que el video musical sí presentaba LIVE SNAKES.

Pero al responder una pregunta en particular: "¿Qué sentiste después de recibir un disparo?", Megan Thee Stallion dio una respuesta mucho más seria sobre lo que ha pasado desde que recibió el disparo.

Megan Thee Stallion opens up about being shot and feeling betrayed:



“I just felt very betrayed by a friend. I felt beet betrayed by all my friends. I felt very shocked, very scared.” �� pic.twitter.com/xca9nuFam2 — THE NEIGHBORHOOD TALK (@TNHTalk) August 7, 2020

“Siento que esto es algo que veo todos los días y veo a tantas mujeres y veo a tantos hombres hablando sobre esto. Pensé, ¿por qué me dispararon? ¿Como, que hice? Fue una locura. Pero la mierda fue una locura y siento que algunas personas piensan que es gracioso y algunas personas piensan que es una broma y siento que algunas personas están diciendo eso para llegar a mí".

Megan Thee Stallion traicionada por sus amigos

Megan Thee Stallion explicó cómo después del incidente en julio tiene una herida de bala y cicatriz en el pie, pero ella "no se avergüenza" de lo que ha pasado, a pesar de sentirse "muy traicionada" por "todos" sus amigos:

"No es divertido, perra. No entiendo. Me sentí muy traicionada por un amigo. Me sentí muy traicionado por todos mis amigos. Me sentí muy conmocionado, muy asustado. Pero lo único que deben saber sobre mí es que no soy una persona que pueda estar deprimida durante mucho tiempo ... no me gusta ser víctima. No me gusta sentirme como 'Dios mío, Megan, algo anda mal'. Me gusta ser optimista. Me gusta ser feliz".

Tory Lanez, sospechoso de dispararle a Megan Thee Stallion

No podemos imaginar lo que Megan Thee Stallion debe haber sentido, especialmente cuando veía comentarios inapropiados de personas en línea al respecto, además de sentirse aislada de sus amigos.

Megan Thee Stallion concluyó las cosas animando a sus seguidores a ser siempre "una luz" en la vida dando un buen ejemplo a los demás, incluso cuando atraviesan tiempos difíciles:

“El dolor no dura para siempre. Los malos tiempos no duran para siempre. Así que definitivamente siempre quiero que la gente me vea como un ejemplo de cosas malas que no duran para siempre. El hecho de que pases por algo malo no significa que ese será el momento en el que estarás para siempre".