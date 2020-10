Megan Thee Stallion denunció injusticias hacia las mujeres afroamericanas en SNL/Foto: Wamu

Megan Thee Stallion ofreció una actuación políticamente cargada de "Savage" para el estreno de la temporada 46 de "SNL" (Saturday Night Live) el sábado, y se tomó un momento para protestar contra el fallo de Breonna Taylor y la injusticia contra las mujeres afroamericanas.

La rapera interpretó un remix de su canción que encabezó las listas de éxitos frente a una pantalla negra con el mensaje "Protect Black Women" (y luego agujeros de bala), haciendo una pausa a la mitad para reproducir clips de audio del famoso "Who Taught You to Hate Yourself?" de Malcolm X discurso de 1962 así como uno de la activista Tamika Mallory.

“Daniel Cameron no es diferente a los negros vendidos que vendieron a nuestra gente como esclavos”, se podía escuchar a Mallory decir, refiriéndose al Kentucky Atty. Gen. que dirigió el caso Taylor.

Taylor fue asesinada en su apartamento en marzo por agentes de policía de Louisville. Un gran jurado no acusó a ninguno de los oficiales involucrados.

Megan Thee Stallion también reprodujo dos clips del discurso de Malcolm X: “La persona más irrespetada, desprotegida y olvidada de Estados Unidos es la mujer negra” y “¿Quién te enseñó a odiar la textura de tu cabello? ¿El color de tu piel? ¿La forma de tu nariz? ¿Quién te enseñó a odiarte desde la coronilla hasta la planta de los pies?”

Megan no fue apoyada después de ser atacada por su ex

El mensaje de la rapera se sintió particularmente resonante a raíz de su reciente pelea con Tory Lanez.

Ella ha acusado públicamente al rapero de dispararle en ambos pies después de una discusión en julio, incluso publicando breves fotos de sus pies lesionados después de que inicialmente no le creyeran. Lanez ha negado las acusaciones; tampoco ha sido acusado.

Megan fue atacada con un arma de fuego por su ex Tory Lanez. Sin embargo, muchas personas no creían en la declaración de la rapera hasta que ella compartió la imagen de su pie después del disparo/Foto: Showbiz cheat sheet

“Necesitamos proteger a nuestras mujeres negras y amar a nuestras mujeres negras, porque al final del día, necesitamos a nuestras mujeres negras”, dijo Megan.

"Necesitamos proteger a nuestros hombres negros y defender a nuestros hombres negros, porque al final del día, estamos cansados de ver hashtags de nuestros hombres negros". ¿Crees que más celebridades deberían unirse a esta causa?, ¿Consideras que el agresor de Megan debería ir a prisión?