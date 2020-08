Megan Thee Stallion confirma que su ex novio Tory Lanez le DISPARÓ/Foto: Entertainment tonight

Más de un mes después de que le dispararan en los pies después de una fiesta en Hollywood Hills, Megan Thee Stallion dijo por primera vez el jueves por la noche que la también estrella del hip-hop Tory Lanez fue la persona que apretó el gatillo.

“Sí ... Tory me disparó. Me disparaste y conseguiste que tu publicista y tu gente accedieran a estos blogs mintiendo”, dijo la rapera de 25 años, cuyo nombre legal es Megan Pete, en un video de Instagram Live. "Deja de mentir. ¿Por qué mentir? No entiendo."

Los representantes de Lanez, un rapero y cantante de 28 años cuyo nombre legal es Daystar Peterson, no respondieron a las solicitudes de comentarios la noche del jueves y no han respondido a varias solicitudes anteriores de comentarios del medio The Associated Press.

Pete dijo que no le contó a la policía de Los Ángeles que llegó a la escena el 12 de julio sobre el tiroteo porque temía las repercusiones legales y temía por su seguridad. “No le dije nada a la policía porque no quería que no nos metiéramos en más problemas”, dice en el video.

Peterson fue arrestado la mañana del incidente bajo sospecha de posesión de un arma oculta y fue puesto en libertad bajo fianza ese mismo día, pero no ha sido acusado de nada relacionado con el incidente. La policía y los fiscales dicen que el caso sigue bajo investigación.

¿Tory Lanez le disparó a Megan por terminar con él?

Pete, Peterson y otros compartían una camioneta después de la fiesta en las primeras horas del 12 de julio. Ella dijo en el video que hubo una discusión entre las personas en el vehículo y Peterson le disparó cuando trató de alejarse. Ella negó los rumores de que lo había golpeado en la camioneta.

Daystar alias Tory Lanez es conocido por canciones como "The Take" y "Say It". Se dice que el rapero y Megan tuvieron un romance, y posiblemente le disparó a la cantante cuando ella decidió que terminaría con él/Foto: HipHopDX

Pete primero dijo públicamente que le dispararon más tarde esa semana, y poco a poco ha revelado más en varias publicaciones en las redes sociales desde que sucedió, generalmente en respuesta a lo que ella dijo que eran historias falsas que se difundían.

Ella dijo desde el principio que esperaba recuperarse por completo, pero dijo en publicaciones posteriores que el tiroteo, que requirió que se sometiera a una cirugía para que le quitaran las balas, fue " súper aterrador " y "la peor experiencia de mi vida", y ella dijo sentirse bendecida de que los disparos impactaran donde lo hicieron.

Constantemente se negó a nombrar a Peterson hasta el jueves por la noche, cuando también tuiteó : "Miente una vez más y dejaré de perdonarte".

Megan Thee Stallion ya era una de las principales estrellas del hip-hop después de un año triunfal en el que recientemente fue nominada a artista del año en los próximos MTV Video Music Awards, y en los últimos días se ha convertido en parte de un gran fenómeno cultural con su participación como invitada en la canción de Cardi B "WAP". La obscena celebración de la sexualidad femenina entró en el Billboard Hot 100 en el número 1 esta semana.