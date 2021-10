Megan Thee Stallion celebra Halloween con aterrador manicure inspirado en Scream

El espíritu de Halloween comienza a apoderarse de Megan Thee Stallion, ya que el pasado viernes 22 de octubre se dirigió a Instagram para presumir las nuevas y aterradoras uñas postizas que se colocó una semana antes de celebrar esta festividad tan esperada por millones de personas en Estados Unidos y gran parte de todo el mundo.

‘Spooky $et’ fue el título que la rapera eligió para acompañar la publicación de sus uñas, las cuales han sido adornadas por varias versiones de Ghostface de la película ‘Scream’. Además de presumir su manicura, ella posó ante la cámara con una máscara del personaje, una camiseta de Venom y un cuchillo, lo cual le dio un toque aterrador a la fotografía.

Las uñas de la rapera inspiradas en la película 'Scream' han causado sensación en las redes sociales.

Para finalizar el set de fotos compartido en su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘Thot Shit’ compartió una captura de pantalla de una escena de la película parodia ‘Scary Movie’, en la cual se muestra a ‘Ghostface’ hablando por teléfono y diciendo “Just chillin', killin”.

La rapera es una amante de las uñas postizas

Cabe destacar que las uñas con temática de ‘Scream’ son la última adición a la extensa lista de diseños que ella ha presumido en Instagram. A principios de mes, la rapera, quien hace un par de semanas arremetió contra las autoridades de Texas por el tema del aborto, lució un manicure inspirado en Venom y otros relacionados con las fiestas de Halloween.

Megan Thee Stallion lanzará nueva música en Halloween

La cuatro veces ganadora del Premio Grammy consentirá a sus fanáticos en Halloween con nueva música.

De acuerdo a información publicada por Megan Thee Stallion, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella lanzará una compilación de freestyles y canciones inéditas este próximo 29 de octubre. La compilación titulada ‘Something for Thee Hotties: From Thee Archives’ fue anunciada con una imagen de la intérprete de 'Savage' disfrazada de una sexy diablita.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales