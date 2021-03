Megan Thee Stallion alguna vez fue demasiado 'tímida' para rapear en público

La estrella del rap, Megan Thee Stallion, es conocida por tener grandes éxitos como "Savage", "Body" y "Hot Girl Summer". A través de su música, la artista anima a las mujeres a ser lo más expresivas y auténticas posible.

También tiene una sólida presencia en las redes sociales. Aunque ha realizado giras por todo el país y ha actuado en múltiples programas de premios, Megan recientemente compartió que no siempre tuvo la confianza que emana hoy.

El 15 de febrero de 1995, Megan nació en Houston, Texas. Su madre, Holly Thomas, era una cobradora de billetes y rapera local. Al crecer, la intérprete de "WAP" dijo que ella y Thomas conducirían por la ciudad mientras escuchaban al rapero UGK.

Pronto, Megan, quien tiene un patrimonio neto reportado de $6 millones, desarrolló un amor por la música y consideró seguir una carrera en el rap. Cuando se graduó de Pearland High School, sabía que quería tomarse la actuación en serio.

La cantante de "WAP" no quería que la escuchen rapear

Si bien Megan Thee Stallion encontró su sueño durante su primer año en la Universidad Prairie A&M, le dijo a Rolling Stone en febrero de 2020 que inicialmente no quería que nadie supiera que podía rapear.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la intérprete de "Girls in the Hood" dijo que se sentía insegura acerca de sus habilidades hasta que uno de sus amigos de la universidad la sacó de su caparazón. "Lo crea o no, solía ser un poco tímida", dijo Megan.

“Nunca quise que nadie supiera que incluso podía rapear. Incluso cuando llegué a la universidad y le dije a mi mejor amiga que podía rapear, ella me dijo: 'Está bien, entonces rapea. Ella quería que yo rapeara y yo no lo haría. Pero luego me animó y comencé a rapear", agregó.

Megan Thee Stallion ganó 3 premios Grammy

Al final, Megan superó su pánico escénico en 2016. La estudiante universitaria adquirió la confianza suficiente para actuar en el escenario en múltiples eventos en su escuela. Después de varios años, Megan finalmente se hizo un nombre y firmó un trato con 1501 Entertainment.

A través de su sello, lanzó su mixtape, Fever, en 2018. El proyecto disparó la carrera de Megan y obtuvo colaboraciones con DaBaby y Nicki Minaj en 2019. La carrera de la nativa de Houston continuó creciendo en 2020.

Megan se impuso con éxitos como "Savage" y "Savage Remix" con Beyoncé. La colaboración de la pareja le valió a Megan cuatro nominaciones al Grammy en 2021. Durante el evento en vivo, la estudiante de 26 años se llevó a casa tres trofeos.

Sus primeros tres Grammys fueron "Mejor interpretación de rap", "Mejor canción de rap" y "Mejor artista nuevo". Mientras aceptaba su premio a la “nueva artista”, Megan contuvo las lágrimas y agradeció a su difunta madre y ex gerente, Thomas.

"No quiero llorar, pero antes que nada, quiero decir que todo el mundo es increíble", comenzó. “Cada artista que fue nominado para este premio es increíble. Entonces, un saludo a todos ustedes ".

"Realmente quiero agradecerle a mi mamá. Ella no está aquí conmigo hoy, pero sé que está aquí conmigo en espíritu, y siempre creyó que podía hacerlo", concluyó la intérprete de “Savage Remix”.

