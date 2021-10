Megan Fox y Machine Gun Kelly suben la temperatura del concierto en LA

Megan Fox subió la temperatura del concierto en Los Ángeles de Machine Gun Kelly cuando se subió a horcajadas sobre el cantante y dio una apasionadas muestras de afecto enfrente de miles de fans que estaban en el lugar.

La actriz de Jennifer's Body mostró ferozmente su apoyo al rockero de 31 años durante su show en The Greek Theatre en Los Ángeles el viernes 15 de octubre por la noche demostrando que es la fan no. 1 del cantante.

También esta semana, Megan Fox y Machine Gun Kelly pusieron su amor a prueba en concurso de parejas que dejó sorprendidos a sus millones de fans en todo el mundo y cuyos detalles de la "aventura" te compartimos en La Verdad Noticias.

Megan Fox da cariño a Machine Gun Kelly

Megan Fox y MGK en concierto de 15 de octubre 2021

La pareja ciertamente subió la temperatura en el concierto, no es que los fanáticos esperaran menos de los dos, debido a que han mostrado su amor dentro y fuera del escenario desde que comenzaron a salir el año pasado.

En un momento durante el concierto del viernes, la actriz quien finalizó su divorcio de Brian Austin Green el mismo día, fue fotografiada a horcajadas sobre el músico de "Bloody Valentine" mientras él mostraba una amplia sonrisa para levantarla.

Una fuente que asistió al programa reveló a E! News que no tenían miedo de mostrar su amor el uno por el otro frente a los asistentes al concierto. MGK comenzó a interpretar su tema "Candy" y salió a la multitud para darle una serenata a la actriz de 35 años.

"Se acerca mucho a su cara cantando la letra y sus brazos alrededor de su cuello. Luego él la levanta y ella envuelve sus piernas alrededor de él y comienzan a besarse mientras su mano toca su guitarra", dijo la fuente.

¿Cuándo comenzó el romance de Fox y MGK?

MGK y Megan Fox comenzaron su romance en 2020

Aunque Machine Gun Kelly y Megan Fox dicen que no fue amor a primera vista, su romance tuvo sus inicios en marzo del 2020 cuando se conocieron en el set de Midnight in the Switchgrass y confirmaron su romance meses después.

