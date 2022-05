Megan Fox y Machine Gun Kelly se visten de rosa en el estreno de 'Good Mourning'.

Todo sale bien para Machine Gun Kelly y Megan Fox. La poderosa pareja de pop-punk llamó la atención en el estreno de la alfombra roja de su nueva película "Good Mourning" el jueves, vestidos con looks coordinados en tonos de rosa.

Su cabello peinado con ondas del viejo Hollywood, la bomba morena de 35 años de edad, deslumbrada con un vestido de Philosophy di Lorenzo Serafini sin tirantes y completamente adornado, terminado con una sexy abertura a la altura del muslo.

El intérprete de éxitos como "Emo Girl", de 32 años, lució un esmoquin cruzado de Dolce & Gabbana con estampado de rosas combinado con un jersey de cuello alto a juego. Incluso su cabello, que se tiñó de rosa en febrero, combinaba perfectamente con su 'ajuste'.

Megan Fox y Machine Gun Kelly van de rosa a la alfombra roja

Si bien las "llamas gemelas" son famosas por combinar sus manicuras, tomaron direcciones diferentes (pero aún complementarias) para este evento en particular, con Fox optando por el clásico esmalte blanco en las uñas con forma de almendra y MGK audaz con un diseño de mal de ojo en una mano y laca verde brillante en la otra.

La Verdad Noticias informa Mod Sun se unió a la pareja en la alfombra, quien codirigió y coescribió "Good Mourning" con el músico Machine Gun Kelly. También asistieron los coprotagonistas Jenna Boyd, Zach Villa y GaTa.

¿De qué trata la película "Good Mourning"?

Según IMDb, la película, que llegará a los cines el 20 de mayo, “sigue a London Clash [MGK], una estrella de cine cuyo mundo se pone patas arriba cuando debe elegir entre perseguir a su único amor verdadero y conseguir un papel protagónico que le cambiará la vida en una película importante”.

Por cierto, esta será la primera vez que Kelly se ha sentado en la silla del director, pero ciertamente no es su primer papel actoral. Megan Fox y Machine Gun Kelly se conocieron por primera vez en el set de otra película, "Midnight in the Switchgrass", a principios de 2020.

