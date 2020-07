Megan Fox y Machine Gun Kelly se muestran muy cariñosos en Puerto Rico

Megan Fox y Machine Gun Kelly están de vuelta en el lugar donde se conocieron. La actriz y el rapero se relajaron en una nueva foto con sus coprotagonistas de Midnight in the Switchgrass, el director Randall Emmett y la estrella de Vanderpump Rules, Lala Kent.

En la foto, compartida por Randall Emmettt, Fox sonríe con un top corto negro y pantalones cortos, con Machine Gun Kelly sosteniéndola por detrás. El director de la película confirmó en su Instagram que todos están de vuelta en el set de la película en Puerto Rico y en cuarentena juntos.

"¡Después de cuatro meses separados! ¡Agradecidos de estar de vuelta en # puertorico filmando con este elenco increíble! ¡Adaptando a este nuevo mundo! ¡Todos en cuarentena juntos! @Meganfox @machinegunkelly @emilehirsch @lukashaas @madisonbigos", escribió junto a su foto.

Emile Hirsch compartió la misma foto y agregó: "Cuatro meses después, la pandilla se pone en cuarentena para reanudar el rodaje de Midnight In The Switchgrass en el increíble Puerto Rico".

Romance de Megan Fox y Machine Gun Kelly

Megan Fox y Machine Gun Kelly se conocieron en el set de Midnight In The Switchgrass en marzo, después de que la actriz y su ahora ex- marido, Brian Austin Green, se separaron a principios de este año.

Los rumores de romance entre la estrella de Jennifer's Body y Machine Gun Kelly comenzaron en mayo, poco después de que protagonizara su video musical "Bloody Valentine". Los dos fueron vistos juntos en numerosas ocasiones.

Megan Fox protagoniza el vídeo oficial de "Bloody Valentine"

En una reciente entrevista de Teen Vogue, Machine Gun Kelly habló sobre su novia y su papel en su video musical. Cuando surgió el tema de los pies de ella contra su rostro mientras yacía en el suelo, dijo:

"No es ningún secreto, creo que los pies son hermosos y creo que Megan tiene los pies más hermosos que existen".

"Pensé, 'Megan, ya sabes lo que voy a preguntarte'. Y ella dijo: 'Sí, me pedí una pedicura solo porque sabía que me ibas a preguntar eso'. Y yo estaba como, 'Muy bien, póntelo'", agregó.