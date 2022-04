Megan Fox y Machine Gun Kelly se beben la sangre "con fines rituales".

Megan Fox dijo en una nueva entrevista de portada con Glamour UK que ella y su prometido Machine Gun Kelly beben la sangre del otro "con fines rituales".

“Entonces, supongo que beber la sangre del otro podría engañar a la gente o la gente nos está imaginando con copas y somos como 'Game of Thrones', bebiendo la sangre del otro”, dijo la actriz, de 35 años, a la publicación. "Son solo unas pocas gotas, pero sí, en ocasiones consumimos la sangre del otro solo con fines rituales".

Al anunciar su compromiso con el cantante de “Bloody Valentine”, de 32 años, en enero, Megan Fox escribió en su cuenta Instagram que los futuros cónyuges “bebieron la sangre del otro” para conmemorar la ocasión. Pero Fox insistió en que el consumo de sangre de la pareja está “controlado”.

Consumo de sangre en rituales "está controlado"

“Está controlado donde es como, 'Vamos a derramar unas gotas de sangre y beberla cada uno'. Es mucho más desordenado, frenético y caótico, donde está dispuesto a abrirse el pecho con vidrios rotos y decir: 'Toma mi alma'”, le dijo a Glamour UK.

Cuando se le preguntó si su novio Machine Gun Kelly realmente se corta el pecho para producir sangre para que Fox la beba, la estrella de “Jennifer's Body” respondió: “No es que no suceda. Déjame decirte. Tal vez no exactamente así, pero una versión de eso ha sucedido muchas veces”.

¿Megan Fox y MGK copian a Angelina Jolie?

Antes de que la actriz Megan Fox confesara haber bebido la sangre de Kelly, se sabía que la pareja usaba viales de la sangre del otro alrededor del cuello, al igual que los ahora ex Angelina Jolie y Billy Bob Thornton lo hicieron en los primeros años.

El hijo de Thornton, Harry James, le dijo previamente a Page Six que Fox y Kelly no son más que "imitadores" de su padre y ex madrastra.

“Creo que es asqueroso tener el ADN de alguien alrededor del cuello todo el día”, dijo Harry James, de 27 años, sobre las joyas llamativas, independientemente de quién las use. "Definitivamente es interesante".

