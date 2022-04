Megan Fox y Machine Gun Kelly realizan rituales bebiendo la sangre del otro

La pareja ha sorprendido con algunas de las cosas que hacen "por amor"/Foto: Vogue

Megan Fox y Machine Gun Kelly son una de las parejas más inusuales del espectáculo, que desde que comenzaron a salir en mayo de 2020 han dado de qué hablar debido a su intenso, apasionado y un poco extraño romance. Y ahora, la actriz ha revelado que en más de una ocasión han bebido la sangre del otro para realizar algunos rituales.

Como te informamos en La Verdad Noticias, en enero de este año, Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometieron después de poco más de un año de noviazgo; durante el importante momento, la actriz y el músico bebieron un poco de la sangre del otro en copas, para “sellar” su amor, algo que generó controversia entre el público.

Cabe destacar que Megan concluyó legalmente su divorcio con el actor Brian Austin Green en febrero de este 2022, con quien estuvo casada por más de 10 años y con quien comparte tres hijos.

Los rituales sangrientos de Megan Fox y Machine Gun Kelly

Megan y MGK tienen una relación "vampirezca"/Foto: Cultura Colectiva

Durante una entrevista con la revista Glamour, Fox de 35 años de edad explicó cómo y cuándo hace este particular acto de ingerir la sangre uno del otro con su prometido de 32 años, ya que no se trata de tomar la sangre en copas "como en 'Game of Thrones'".

"Son solo unas pocas gotas". "Pero sí, en ocasiones consumimos la sangre del otro solo con fines rituales", explicó.

"Leo las cartas del tarot y me gusta la astrología y hago todas estas prácticas metafísicas y meditaciones”, comentó la famosa. Recordemos que desde el inicio de su relación Machine Gun Kelly lleva la sangre de Megan Fox como “adorno”, ya que tiene unas cuantas gotas de esta en un collar.

"Y hago rituales en lunas nuevas y lunas llenas, y todas estas cosas. Y así, cuando lo hago, es un pasaje o se usa por una razón", agregó Megan, para luego asegurar que es algo controlado y solo derraman unas gotas en el vaso del otro para beberlas.

¿Cuál es el nombre real de Machine Gun Kelly?

La pareja está a unos meses de casarse/Foto: El Siglo

El verdadero nombre de Machine Gun Kelly es Richard Colson Baker. Este nombre artístico es una referencia a su flujo lírico rápido y también está inspirado en George “Machine Gun Kelly” Barnes, un gángster estadounidense. Megan Fox y Machine Gun Kelly están a sólo unos meses de su boda, y es muy probable que durante la ceremonia también beban su sangre.

