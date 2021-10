Megan Fox y Machine Gun Kelly ponen su amor a prueba en concurso de parejas

Machine Gun Kelly y Megan Fox mantienen su racha de amantes jugando ‘The Couples Quiz’ con British GQ Style en un video publicado este miércoles 13 de octubre luego de su entrevista conjunta con la famosa revista británica.

La actriz comienza la divertida sesión de interrogatorios preguntándole a MGK cuántos tatuajes tiene y si recuerda las citas de William Shakespeare y Friedrich Nietzsche que están escritas en su cuerpo. El rapero no recordó las citas, lo que provocó que Fox le diera medio punto, esto por responder la pregunta de manera algo correcta.

La pareja puso a prueba su amor en ‘The Couples Quiz’ de British GQ Style

Ella también le preguntó al intérprete de ‘Papercuts’ sobre cuál es el elemento número uno en su lista de deseos (ser secuestrada por un OVNI), cuál es su película favorita (Harry Potter y el prisionero de Azkaban), cuál fue su primer papel actoral (el clásico de Mary-Kate y Ashley Olsen en Holiday in the Sun) y más.

Megan Fox si conoce a Machine Gun Kelly

Para el turno de Machine Gun Kelly, él también inició con la pregunta del tatuaje, la cual no pudo ser respondida por su novia, pero ella dio sus razones: “Es literalmente imposible de calcular porque te tatuaste encima de tus tatuajes, así que no podría decirlo”.

Más tarde, la actriz de 'Transformers' sorprendió al proporcionar un relato extremadamente detallado cuando el rapero le preguntó cuál era su signo astrológico: “Tu sol es Tauro, tu luna es Piscis, tu salida es Géminis. Tienes un stellium de planetas en Piscis. El sol está en la casa 12, que es la casa gobernada por Neptuno, que es el regente de Piscis. Eres muy Piscis y eres muy Géminis, muy malhumorado y los estados de ánimo son muy intensos”.

Megan Fox fue la primera en escuchar Born With Horns

El rapero aseguró que su nuevo álbum será muy diferente al anterior.

Durante el juego, Megan Fox también reveló que ha escuchado el próximo sexto álbum de Machine Gun Kelly, el cual se titula ‘Born With Horns’. De acuerdo a información publicada por la revista Billboard, misma que La Verdad Noticias trae para ti, este álbum, que aún no tiene fecha de lanzamiento y del cual el rapero ha dicho que lo dará todo, viene después de ‘Tickets to My Downfall’, mismo que alcanzó la primera posición en el Billboard 200 y ha pasado 54 semanas dentro de la lista.

Fotografías: Redes Sociales