Megan Fox y Machine Gun Kelly estrenan tatuajes a juego en sus dedos anulares.

Machine Gun Kelly celebró el cumpleaños número 36 de su prometida Megan Fox el lunes al revelar los tatuajes a juego que tienen en sus respectivos dedos anulares.

“Deseando el más feliz cumpleaños a mi ser de luz etéreo. Te amo maki”, subtituló una serie de fotografías que incluían tatuajes de muñecos vudú, Fox en una montaña rusa, personajes de “Up” de Pixar y una fotografía reciente de la pareja con atuendos azules a juego.

Este último fue tomado el día antes del cumpleaños real de Megan Fox. La estrella de "Jennifer's Body" publicó previamente fotos del deslumbrante mono azul, revelando que la rompió un lujoso atuendo para poder tener relaciones sexuales con el músico.

¿Cuándo se hicieron los tatuajes a juego MGK y Megan Fox?

No está claro cuándo exactamente la pareja tuvo tiempo de tatuarse, pero MGK, de 32 años, mostró sutilmente la tinta en la alfombra roja de los Billboard Music Awards 2022 del domingo, donde combinó con Fox en lentejuelas negras y picos. Las manos de la bomba morena estaban oscurecidas por sus deslumbrantes guantes David Koma.

Sin embargo, este no es el primer conjunto de tatuajes a juego del dúo comprometido. En una grabación de voz en “Banyan Tree (Interlude)”, una canción del álbum “Tickets to My Downfall” de MGK, la actriz dice: “Acabas de tatuarte mis iniciales. Acabo de tatuarme tu apodo”.

Fox y Machine Gun kelly comparten varios tatuajes

Megan Fox debutó un tatuaje inspirado en Machine Gun Kelly anteriormente: tiene las palabras "el pistolero" en español, en referencia al apodo de su novio, debajo de la clavícula. MGK aún tiene que mostrar sus iniciales sobre su famosa novia.

Además de comprometerse con los tatuajes, los dos provocaron rumores de matrimonio y embarazo en la entrega de premios del domingo. MGK se refirió a Fox como su "esposa" durante su actuación y dedicó su canción sobre ella, titulada "Twin Flames", a su "hijo por nacer".

