Megan Fox y Machine Gun Kelly están comprometidos

Machine Gun Kelly juró que nunca se enamoraría, pero luego apareció Megan Fox y ahora no puede tener suficiente. De hecho, el rockero está tan enamorado que decidió proponerle matrimonio a la actriz de Jennifer's Body.

MGK hizo la pregunta el 11 de enero, reveló Megan en Instagram al día siguiente. “En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol baniano”, escribió junto a un video de la propuesta romántica. "Pedimos magia... No nos dimos cuenta del dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Sin darnos cuenta del trabajo y los sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados por el amor. Y el karma."

La estrella de Transformers continuó: "De alguna manera, un año y medio después, después de haber caminado juntos por el infierno y de haberse reído más de lo que jamás hubiera imaginado posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas antes de esta, y como en cada vida que lo seguirá, dije que sí".

Machine Gun Kelly y su propuesta romántica

Megan Fox, de 35 años, terminó bromeando: "... y luego bebimos la sangre de los demás". MGK reveló una mirada de cerca a su anillo de compromiso, con un diamante y una esmeralda.

Explicó, "sí, en esta vida y en todas las vidas". El artista dijo que la combinación de sus piedras natales simbolizaba "dos mitades de una misma alma formando el oscuro corazón que es nuestro amor".

Kim Kardashian fue una de las primeras en felicitar a la pareja y escribió: "¡Muy feliz por ustedes!". Si bien Megan y Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, hicieron público su romance por primera vez en junio de 2020, el dúo había formado una conexión meses antes mientras filmaban la película de Randall Emmett Midnight in the Switchgrass.

"Nuestros tráileres estaban uno al lado del otro, así que solo esperé afuera en los escalones de mi tráiler todos los días. Trabajé solo para vislumbrar un contacto visual", dijo MGK, de 31 años, en un episodio conjunto de julio de 2020 de Give Them Lala... With Randall. pódcast. "Tiene los ojos más hermosos que he visto en mi vida".

Megan agregó que formaron un vínculo instantáneo. "En el momento en que estaba en una habitación con él y lo saludé y lo miré a los ojos, supe de inmediato que él era lo que yo llamo una llama gemela", dijo en el podcast en ese momento. "En realidad somos dos mitades de la misma alma, creo. Le dije eso casi de inmediato. Lo sentí de inmediato".

La relación entre Machine Gun Kelly y Megan Fox

Las estrellas se han vuelto inseparables, empacando el PDA en las entregas de premios y disfrutando de citas dobles con sus mejores amigos, Travis Barker y Kourtney Kardashian, quienes también se acaban de comprometer. De hecho, durante una aparición conjunta en los MTV VMA de 2021, Megan y Kourtney incluso presentaron a MGK y Travis como sus "futuros papás de bebés".

"Soy una gran admiradora de este próximo artista", dijo Megan a la multitud sobre su hombre. “Lo he visto crecer, y no solo como artista, sino también como persona”. En julio, MGK se entusiasmó con Megan durante una entrevista con GQ, revelando que tenía un póster de la actriz de Transformers en la pared de su habitación mientras crecía.

Como MGK le dijo al medio, "Eso es una m**rda de círculo completo". También elogió a Megan durante una prueba de pareja para la edición británica de la publicación en octubre. "Si fueras mi compañero de Jeopardy!, honestamente ganarías todas las categorías", dijo. "Eres un almanaque, una enciclopedia y un diccionario, todo en uno".

Como informamos en La Verdad Noticias, antes de su relación con MGK, Megan estuvo casada con Brian Austin Green. Los dos, que aún están finalizando su divorcio, comparten tres hijos juntos. MGK también es padre de su hija Casie de una relación anterior.

