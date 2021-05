Megan Fox se sincera sobre el sexismo que ha experimentado en Hollywood

La modelo y estrella de Hollywood, Megan Fox, sorprendió a propios y extraños al revelar que ha experimentado sexismo severo tanto por sus compañeros en la industria del entretenimiento como por el público en general.

De hecho, el trato cruel que recibió fue tan intenso que no quería salir de su casa por temor a que la “escupieran”. La actriz también reveló que una de las primeras veces que fue sexualizada fue a manos del director Michael Bay.

El director de Transformers y Fox siempre han compartido una relación tumultuosa. Todo comenzó en el set de Bad Boys II, cuando Fox tenía 15 años. La actriz fue sexualizada durante su intervención en la cinta, a pesar de que Bay sabía que era menor de edad.

Megan Fox y el director Michael Bay.

"La primera vez que trabajé con Bay, acababa de cumplir 15 y era una extra en Bad Boys II", explicó (a través de The Daily Beast). "Estaban filmando la escena del club y me trajeron adentro. Me hizo usar un bikini de estrellas y rayas y un sombrero de vaquero rojo”.

“Tenía 15 años, así que no podía sentarme en el bar y tomar una copa. Entonces, su solución a ese problema fue hacerme bailar debajo de una cascada, empapándome. A los 15, estaba en décimo grado”, explica Fox.

Megan Fox se sintió 'acosada por millones de personas'

Lamentablemente, Fox dice que tuvo un importante "colapso psicológico" después de haber sido objeto de fuertes acosos por parte del público. “Piensan que tu vida debe ser grandiosa. Pero en realidad estás siendo acosado por millones de personas", le dijo a Esquire.

Ella dijo de ese período: “Fue todos los días de mi vida. Todo el tiempo. Con cada proyecto en el que trabajé y con cada productor con el que trabajé. Creo que tuve un colapso psicológico genuino, en el que no quería hacer nada".

Afortunadamente, Fox está mejor que nunca en 2021. Finalmente, más de una década después, el público finalmente ha aprendido a valorar a la actriz de 34 años. Ahora, protagonizará un thriller llamado Till Death .

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Fox está actualmente en una relación con Machine Gun Kelly, de quien está muy enamorada. De hecho, está tan enamorada del músico que ha escrito poesía sobre él para el Día de San Valentín.

"Ahí va mi corazón, manifestado fuera de mi cuerpo, envuelto en la imponente silueta de un chico inusualmente guapo", escribió Megan Fox (a través de US Today). "El viaje probablemente será peligroso, pero no hay destino sin él".

