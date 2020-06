Megan Fox niega haber sido “atacada” por Michael Bay en el pasado/Foto: Us Weekly

Megan Fox dice que ha sufrido "experiencias realmente desgarradoras" como mujer en la industria del entretenimiento, pero no involucran a Michael Bay.

En una nueva declaración emitida por la actriz el lunes 22 de junio, Fox respondió al renovado interés de Internet en comentarios anteriores que hizo sobre trabajar con el director.

El fin de semana pasado, miles de usuarios de Twitter participaron con un clip resurgido de una entrevista de 2009 que Fox le dio a Jimmy Kimmel, donde recordó tener que usar un "bikini con rayas y estrellas" y "tacones de 6 pulgadas" para una escena en Bad Boys II, que Bay dirigió.

Ese mismo año, el crítico de cine de The Guardian Jason Solomons dijo que Fox le dijo que su audición para un papel en Transformers incluía una supuesta visita a la casa de Bay, donde "hizo que [Fox] lavara su Ferrari mientras la filmaba".

La declaración de Fox comenzó: "Sé que ha surgido una discusión en línea sobre algunas de mis experiencias en Hollywood y el posterior mal manejo de esta información por parte de los medios y la sociedad en general".

"Si bien agradezco enormemente la gran cantidad de apoyo, creo que necesito aclarar algunos de los detalles, ya que se han perdido en la narración del evento y proyectan una sombra siniestra que, en mi opinión, realmente no pertenece", ella continuó.

Dirigiéndose a la audición de Transformers, que notó que tuvo lugar cuando tenía entre 19 y 20 años, Fox escribió: "Trabajé" (fingí saber cómo sostener una llave inglesa) en uno de los Ferrari de Michael durante uno de las escenas de audición".

Sin embargo, Fox aclaró que la audición no tuvo lugar en su casa: "Fue en el estacionamiento del estudio Platinum Dunes, había otros miembros del equipo y empleados presentes y en ningún momento me desnudé ni nada similar", afirmó.

Ella continuó: "No tenía menos edad en ese momento y no me hicieron 'lavar' o trabajar en los autos de alguien de una manera que fuera ajena al material del guión real. Espero que cualquier opinión que se forme sobre estos episodios al menos ser sembrado en los hechos de los acontecimientos".

Fox, de 34 años, agradeció a los fanáticos por su apoyo continuo y agregó: "Pero estas instancias específicas fueron intrascendentes en un largo y arduo viaje a lo largo del cual he soportado algunas experiencias realmente desgarradoras en una industria despiadadamente misógina.

“Hay muchos nombres que merecen ser reconocidos viral en cancelar la cultura en este momento, pero se almacenan de forma segura en los recortes fragmentados de mi corazón", declaró la actriz.

La salida de Megan Fox de Transformers

La A-lister luego se dirigió al papel rumoreado de Steven Spielberg en su partida de la franquicia Transformers, que él produjo de manera ejecutiva. En una entrevista de 2011 con la revista Wonderland, Fox comparó el estilo de dirección de Bay con el de una dictadura.

"Es como Napoleón y quiere crear esta reputación de loco loco e infame. Quiere ser como Hitler en sus sets, y lo es. Así que es una pesadilla para trabajar pero cuando lo alejas del set, y no es en el modo director, disfruto mucho de su personalidad porque es muy incómodo, muy incómodo", compartió en ese momento.

Bay, quien habló con GQ sobre Rosie Huntingdon-Whitley reemplazando a Fox como la protagonista femenina en la exitosa serie, dijo que fue "lo de Hitler" lo que los llevó a cortar los lazos. "Steven [Spielberg] dijo:" Bay recordó en ese momento, "despedirla ahora mismo". (Spielberg ha negado tales afirmaciones).

La declaración de Fox concluyó en parte: "Pero cuando se trata de mis experiencias directas con Michael y Steven, nunca fui atacada o atacada de una manera que sentí que era sexual".

Aunque Megan logró conformar su carrera actoral gracias a las cintas de Transformers de Michael, la joven actriz realizó unas polémicas declaraciones sobre la manera de trabajar del director que le hicieron perder su trabajo en las siguientes películas/Foto: Fondos de Pantalla en HD

"Estoy agradecida con todos ustedes que son lo suficientemente valientes como para hablar y estoy agradecida con todos ustedes que se están encargando de apoyar, elevar y brindar consuelo a aquellos que han sido perjudicados por una sociedad violenta y tóxica", escribió.

Bay y Spielberg no han comentado públicamente sobre la decisión de Fox de hablar. En ese momento, Bay ofreció una disculpa frívola a Fox, según sus preguntas y respuestas con GQ: "Sé que es solo Megan. Megan ama recibir una respuesta.”

“Y lo hace de la manera incorrecta. Lo siento, Megan. Siento haberte hecho trabajar 12 horas. Siento haberte hecho llegar a tiempo. Las películas no siempre son cálidas y difusas", afirmó el director.