Megan Fox más ruda que nunca en el tráiler de la cinta “Rogue”

Prepárate para ver a Megan Fox como nunca la has visto antes: encabezar un thriller de acción militar con un giro muy loco. Rogue, la próxima película de la escritora y directora MJ Bassett, acaba de lanzar su primer tráiler, y la estrella de Transformers y New Girl toma el centro del escenario como una mercenaria dura que se pone un poco más peligrosa de lo que esperaba en su último misión.

Bassett, que sigue los pasos de luminarias como las hermanas Wachowski al derribar puertas para cineastas trans, ha sido una de las directoras más populares de la televisión durante bastante tiempo.

Comenzó a dirigir pequeñas funciones como Deathwatch de 2002 , Solomon Kane de 2009 y Silent Hill: Revelation de 2012 antes de tomar las riendas de una plétora de las series de televisión más populares de la última década.

Ha trabajado en programas como Ash vs.Evil Dead, Marvel's Iron Fist, Power y Altered Carbon, y está preparada para manejar dos episodios de la primera temporada de la próxima adaptación de videojuegos de Halo que llevará el mismo nombre. Con Rogue, coescrita con su hija Isabel, Bassett obtiene su mayor tarea hasta el momento.

Además de Fox, la película está protagonizada por Philip Winchester ( Law and Order: SVU), Calli Taylor (The Courier), Jessica Sutton (Escape Room), Brandon Auret (The Last Days of American Crime) y Greg Kriek (quien también apareció en la función más reciente de Bassett, Inside Man: Most Wanted).

¿De qué trata Rogue?

Rogue se abre de manera muy parecida a su acción militar estándar, ya que un grupo de mercenarios liderados por Samantha O'Hara (Fox) son contratados por el gobernador de un pequeño país africano para rescatar a su hija, que ha sido secuestrada por una organización terrorista local.

Desafortunadamente, la operación va bastante rápido cuando resulta que en realidad hay más de un secuestrado, y el plan de extracción del grupo no funciona.

Obligados a refugiarse durante la noche en lo que parece ser simplemente una cabaña abandonada, los mercenarios finalmente descubren su propósito: el lugar fue utilizado como base de operaciones por cazadores furtivos ilegales y criadores de leones, y como tal, parte de la vida silvestre local no lo es demasiado.

En poco tiempo, se hace evidente que un león en particular, una hembra cuya manada aparentemente ha sido aniquilada, todavía está cerca, y lista para vengarse de cualquier cosa que camine erguida.

La película parece un viaje tenso y apretado incluso antes de que aparezca el león, y cuando lo hace, se ve aterrador, enojado y muy hambriento. Afortunadamente para el gran gatito, O'Hara ha traído mucha comida en forma de sus compañeros mercenarios, y la única pregunta es cuántos de ellos sobrevivirán la noche mientras esperan que el equipo de extracción haga su aparición.

Megan Fox sorprenderá al público en Rogue

En una conversación reciente sobre su nueva película con Entertainment Weekly , Bassett explicó que ella siempre había estado interesada en hacer una película de acción con un mensaje ambiental, y que Isabel había conseguido que la pelota rodara escribiendo el primer borrador del guión de Rogue.

Si bien había planeado una producción relativamente pequeña, dice que el guión "resultó mejor de lo esperado", lo que llevó a los financieros de la película a buscar un gran nombre para el papel principal.

"[Ellos] dijeron: 'Deberíamos tratar de salir con alguien, es una gran parte para una mujer'", explicó Bennett. "Megan estaba en la lista. Pensé, 'Bueno, nunca vamos a conseguir a Megan Fox, eso es ridículo. Es una pequeña película'".

Megan, novia del cantante Machine Gun Kelly, saltó a la fama gracias a su papel en las primeras películas de la saga de Transformers; pero con el paso de los años, la actriz desea ser algo más que una chica guapa en la pantalla/Foto: Pinterest

Fox, sin embargo, quedó atrapada con el guión, y acordó protagonizar de inmediato. "Fui a conocerla y hablamos, y ella es una mujer muy consciente del medio ambiente", dijo la directora.

"Es socialmente consciente y quería hacer algo que nunca antes había hecho. Sé que ha hecho esas ... películas de Transformers, pero siempre ha estado en pantalones cortos, huyendo de un robot o lo que sea. Ha sido tratada como un sexo como objeto sexual. Creo que le atrajo el hecho de que el sexo no es relevante para este personaje en absoluto. Es una mujer dura, que tiene su propia agenda y sus propios problemas".

Bennett también puso a Fox a prueba en términos de entrenamiento con armas para hacer que la estrella, a quien admitió que "no hizo muchas cosas físicas", sea convincente como una mercenaria experimentada en la pantalla.

"La llevé a un amigo mío que es un experto militar, y ella entrenó mucho con armas", dijo la directora. "He hecho mucha, mucha acción en el pasado ... y me he entrenado con las fuerzas especiales jordanas y todo ese tipo de personas. Creo que sale muy, muy bien".

Si el avance es una indicación, tendemos a estar de acuerdo, y no podemos esperar para ver quién gana la batalla de León contra Fox. Rogue estará disponible en plataformas digitales el 28 de agosto.