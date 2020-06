Megan Fox hace público su romance con Machine Gun Kelly tras separarse de su esposo/Foto: Perez Hilton

Megan Fox aparentemente ha confirmado su nuevo romance con Machine Gun Kelly después de su separación de Brian Austin Green. La pareja del mundo del espectáculo Megan, de 34 años, y Brian, de 46, enviaron ondas de choque cuando anunciaron que se estaban separando después de casi 10 años de matrimonio.

Anteriormente, Brian anuló los rumores de que Megan lo había engañado con Machine Gun Kelly, de 30 años, ya que insistió en que la pareja solo eran "amigos en este momento".

Aunque Brian y Megan había estado juntos casi una década, solo unos días antes del anuncio de su divorcio, la actriz fue captada como el rapero Machine Gun, lo que hizo pensar a todos que ella fue infiel/Foto: Hot New Hip-Hop

Solo unas semanas después, la actriz hizo alarde de su nuevo amor con el rapero cuando empacaron el PDA después de una noche en un bar de Los Ángeles el lunes.

En imágenes publicadas en línea, se vio a la nueva pareja caliente tomados de la mano y besándose en un automóvil antes de irse.

Machine Gun Kelly and Megan Fox spotted together �� pic.twitter.com/6oT9uBnqW1 — EST FOR LIFE (@ESTFORLIFE1) June 16, 2020

Ni Megan ni Machine Gun Kelly, cuyo verdadero nombre es Colson Baker, llevaban máscaras, ya que parecían ignorar el orden en que las personas debían usar cubrebocas para la cara en lugares públicos de Los Ángeles.

La estrella de Transformers apareció por primera vez con el músico en su sexy video musical para su canción Bloody Valentine.

Las fuentes dijeron a US Weekly: "Megan y MGK se han conectado y se hicieron íntimos cuando Megan y Brian se separaron, pero no habían cortado completamente los lazos".

Brian Austin no sabía de la nueva relación

Pero Brian insistió en que el engaño no era la razón detrás de la ruptura de su matrimonio en su podcast... Con Brian Austin Green. El actor explicó que Megan y Machine Gun Kelly eran "amigos", mientras que la pareja todavía estaba romántica.

Él dijo: "Nunca lo conocí, pero Megan y yo hablamos de él y somos amigos en este momento. Y por lo que ella expresó, él es realmente un tipo agradable y genuino. Confío en su juicio. Siempre ha tenido muy buen juicio".

"No quiero que la gente piense que [ellos] son villanos o que yo fui víctima de alguna manera con todo esto, porque no lo era. Esto no es algo nuevo para nosotros. Esto es algo nuevo para la gente experimentar y escuchar en la prensa... pero no es nuevo para nosotros".

Brian contó cómo Megan lo dejó después de que ella regresó a su casa de trabajar en el extranjero porque "ella se sintió mejor durante esa experiencia".

El productor de televisión estadounidense admitió que estaba "conmocionado y molesto", pero dijo que no tenía mala sangre para Megan porque ella no pidió sentirse de esa manera. En una declaración final conmovedora, reconoció que tenían una relación increíble y que su amor por ella nunca moriría.

Él explicó: "Ella dijo: 'Me di cuenta cuando estaba fuera del país trabajando sola que me sentía más como yo y me gustaba más durante esa experiencia y creo que podría ser algo que valga la pena probar para mí”.

"Me sorprendió y estaba molesto por eso, pero no puedo enojarme con ella porque no pidió que se sintiera de esa manera. No fue una decisión que tomó, así es como se sintió sinceramente. Hablamos de eso". un poco más y dijo que nos separemos un poco ... y así lo hicimos. Hemos tenido una relación increíble y siempre la amaré y sé que ella siempre me amará", declaró Brian.

Ahora que se han separado los actores, no se sabe cómo quedarán con la custodia de sus tres hijos Bodhi, Noah y Journey Green.

También te puede interesar: ¿Megan Fox estrena cara nueva por una cirugía plástica?

La pareja separada tiene hijos Journey, tres, Bodhi, seis, y Noah, siete, juntos. Durante el fin de semana, Brian fue visto con la modelo de 25 años Courtney Stodden antes de que Megan hiciera público su romance con Machine Gun Kelly.