Megan Fox elogia la actuación de MGK dedicada a su "hijo no nacido".

Megan Fox está "muy orgullosa" de la actuación que Machine Gun Kelly dedicó a su "hijo por nacer" durante los Billboard Music Awards del domingo. “Bebé, estoy muy orgullosa de ti por dar una actuación tan vulnerable y emotiva”, escribió la actriz, de 36 años, en una presentación de diapositivas de Instagram con fotos de la alfombra roja el martes.

Después de llamar a la cantante de 32 años "magia", Fox pasó a pedir que "nadie hable con [ella] durante una semana". La estrella de “Jennifer's Body” explicó: "Vegas, ha sido agradable, pero eres mi versión del anillo más interno del infierno. A la naturaleza para mi cumpleaños".

Mientras asistían a la entrega de premios Billboard del domingo, Megan Fox y Machine Gun Kelly, cuyo verdadero nombre es Colson Baker, lucieron looks de David Koma y Dolce & Gabbana, respectivamente.

Machine Gun Kelly dedica canción a su "esposa" e "hijo"

El compositor se puso una camiseta blanca y jeans para su interpretación de “Twin Flame”, confundiendo a los fanáticos cuando abrió diciendo: “Escribí esta canción para mi esposa”. A la mitad, sonó el sonido de un latido del corazón, tal como lo hace en la pista de su álbum "Mainstream Sellout", mientras MGK declaraba: "Esto es para nuestro hijo por nacer".

El representante de la pareja no respondió a la solicitud de comentarios de los medios estadounidenses sobre si esperan su primer hijo juntos y/o si se casaron. Sin embargo, el rockero Machine Gun Kelly se refirió a la actuación a través de Twitter el lunes.

“Grabé Twin Flame hace 2 años hoy, la segunda mitad llegó un año después”, tuiteó la cantante de “My Ex's Best Friend”. “Maravillosamente fortuito poder cantarla para ti esta noche”. Continuó escribiendo: “Me rompió el corazón para cantar el final de esa canción”.

Megan Fox alimentó rumores de embarazo en los Billboard

Megan Fox, quien comparte a Noah, 9, Bodhi, 8, y Journey, 5, con su ex esposo Brian Austin Green, continuó alimentando los rumores de embarazo en la fiesta posterior a los BBMA de Diddy. “Ella no bebió alcohol en toda la noche”, dijo una fuente cercana al evento.

En particular, la actriz Megan Fox le dijo a Who What Wear el año pasado que dejó el alcohol en 2009 después de ponerse "beligerante" en la alfombra roja de los Globos de Oro.

La Verdad Noticias informa que, Fox y MGK, quienes se comprometieron en enero, no han hablado públicamente sobre sus planes de expandir su familia. (MGK también es padre de su hija Casie, de 12 años, con Emma Cannon).

