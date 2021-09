Megan Fox deslumbra en MET Gala 2021 tras pelea de Machine Gun Kelly

Megan Fox nuevamente derrochó sensualidad en un evento de talla internacional; la actriz de 35 años de edad llegó a la MET Gala 2021 con un extravagante vestido de Dunda color rojo y con corpiño en abertura que dejó a todos con la boca abierta.

Fox lució un vestido de manga larga con corpiño abierto y entrecruzados que se extendían hasta sus caderas y terminaban en una abertura a la altura del muslo en su falda, que combinó con zapatos de Jimmy Choo.

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche fue el hecho de que llegó sola a la MET Gala, posiblemente porque Machine Gun Kelly y Conor McGregor tuvieron una pelea en los VMAs la noche anterior al evento de moda.

Megan Fox derrocha sensualidad en MET Gala

Megan Fox en la MET Gala 2021

Megan Fox con transparente vestido fue la envidia de los VMAs 2021, y tan solo un día después decidió repetir un estilo similar; sin las transparencias pero igual de atrevido la estrella de Transformers parece aceptar su título como sex symbol en sus eventos de 2021.

"Siento que siempre me he inclinado hacia eso, no tengo miedo de ser sexy. Creo que una mujer que es inteligente y también sabe cómo convertir su belleza en un arma, no hay nada más peligroso que eso, no hay nada más poderoso que eso".

"Siento que todas las mujeres deberían aceptar el hecho de que [...] tenemos mucho poder y, en lugar de rechazarlo, estoy feliz de abrazarlo y apostar por lo sexy", agregó y respecto al tema de la gala, dijo que su look representa la moda americana porque lo usa una chica americana.

¿Cuál es el tema de la Met Gala 2021?

Olivia Rodrigo expone el estilo punk en la MET Gala 2021

Como te compartimos en La Verdad Noticias anteriormente, la Gala tiene como tema de este año “En Estados Unidos: un léxico de la moda” y “En Estados Unidos: una antología de la moda” lo que inspiró a los atuendos más impactantes de la MET Gala 2021 que incluye a Megan Fox.

