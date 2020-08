Megan Fox comparte en Instagram su primera foto junto a Machine Gun Kelly/Foto: people

En caso de que necesites otro recordatorio, ¡la nueva pareja hot, Megan Fox y Machine Gun Kelly realmente se están haciendo oficiales!

El miércoles, la actriz de 34 años de Transformers finalmente se hizo oficial en Instagram con su novio, solo una semana después de que el rapero, cuyo verdadero nombre es Richard Colson Baker, también compartió la primera foto oficial de los dos juntos a través de la plataforma de redes sociales.

Fox subtituló una selfie de espejo en blanco y negro con una nota de amor a MGK, que dice: "Chico dolorosamente hermoso ... Mi corazón es tuyo."

¡Esa es toda una declaración! No vamos a ir tan lejos como la estrella para describir a su hombre, pero diremos que estos dos son realmente guapos. En la foto (abajo), las toallas de playa, el cabello mojado y la linda parte superior del bikini que lució la estrella de Jennifer's Body sugieren que la pareja podría haberse ido a nadar antes de tomar la foto.

Los comentarios están desactivados para esta publicación, pero estamos casi seguros de que Kelly habría dejado una linda respuesta si hubiera podido. ¡Estos dos son llamas gemelas después de todo!

Megan está muy enamorada de MGK

Como informamos, los coprotagonistas de Midnight in the Switchgrass hablaron sobre su nueva conexión, aunque cósmicamente fuerte, durante una entrevista conjunta en Give Them Lala ... con el podcast de Randall a fines del mes pasado, con Megan diciéndole a los anfitriones Lala Kent y Randall Emmett que el artista llamó su atención al instante:

“Supe de inmediato que era lo que yo llamo una llama gemela. En lugar de un alma gemela, una llama gemela es en realidad donde un alma ha ascendido a un nivel lo suficientemente alto que puede dividirse en dos cuerpos diferentes al mismo tiempo. Así que en realidad somos dos mitades de la misma alma, creo. Y le dije eso casi de inmediato, porque lo sentí de inmediato".

La dulce pero audaz declaración despertó especialmente nuestro interés porque las noticias de su floreciente romance llegaron días antes de que el ex marido de Fox, Brian Austin Green, incluso hubiera confirmado públicamente que habían terminado.

Hablando en su podcast... Con Brian Austin Green en mayo, BAG dijo que la pareja había estado "separada" desde fines del año pasado y que ella había "conocido a este tipo, Colson, en el set", pero en ese momento, él creía que su esposa y Kelly eran "solo amigos".

Obviamente, ahora han superado eso, y no podemos evitar imaginar lo devastador que debe ser para él. La ex pareja estuvo juntos durante una década y comparten hijos Noah Shannon, de 7 años, Bodhi Ransom de 6, y Journey River de 3, juntos.

Después de protagonizar juntos el video musical "Bloody Valentine", Megan y Richard Colson Baker mostraron demasiada química entre ellos. Por lo que comenzaron a levantar sospechas de romance hasta que ambos decidieron confirmar que sí estaban en una relación/Foto: Insider

Mientras su ex se mudó, el alumno de Beverly Hills 90210 disfrutó de un par de aventuras con Courtney Stodden y Tina Louise en las últimas semanas, desde entonces ha aclarado que todavía está soltero:

“He estado soltero todo el tiempo. Tengo citas, supongo. Estoy abierto a conocer a alguien. Estoy enfocado en mí mismo y en la curación con todo esto y mis hijos y ellos experimentando de la mejor manera posible.

También te puede interesar: Megan Fox más ruda que nunca en el tráiler de la cinta “Rogue”

Megan y MGK habían tratado de mantener en un bajo perfil su noviazgo durante los primeros meses, pero hace unas semanas la famosa pareja decidió hacerse más que pública porque su relación es cada vez más fuerte. ¿Crees que la actriz y el cantante podrían casarse pronto?