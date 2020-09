Megan Fox al fin dejó que Machine Gun Kelly conociera a sus hijos ¡Prueba de fuego!

Puede que pareciera que Machine Gun Kelly y Megan Fox pasaron de 0 a 100 muy rápido, pero en realidad se están tomando las cosas a un buen ritmo a pesar de estar "super el uno con el otro".

Una fuente aseguró a Us Weekly: "MGK (Machine Gun Kelly) y Megan no están hablando seriamente de comprometerse, casarse o tener hijos en este momento y aún no lo han hecho. Es demasiado pronto para todos, tanto para sus hijos como para Brian (Austin Green) incluido. Definitivamente están súper el uno con el otro. MGK está obsesionado con Megan".

Machine Gun Kelly conoció a los hijos de Megan Fox

Aunque es posible que aún no estén listos para tomar medidas que cambien la vida, recientemente marcaron un hito: conocer a los niños. Como probablemente sabrá, Megan Fox y Brian comparten tres hijos: Noah Shannon de 7 años, Bodhi Ransom de 6 años y Journey River de 4 años.

La fuente agregó: "MGK ha conocido a los hijos de Megan, pero Brian es bastante protector con ellos. La relación de Megan y Brian es tan cambiante. Han estado criando juntos de una manera saludable lo mejor que han podido".

¡Me alegro de que las cosas hayan ido bien en el departamento de crianza compartida por el bien de sus hijos! Megan Fox en realidad podría recibir algunos consejos de su novio, que comparte a Casie Colson Baker, de 12 años, con su ex Emma Cannon. No está claro si la estrella de Jennifer's Body ya conoció a Casie.

La paternidad de Megan Fox y Brayan va bien

En cuanto a la paternidad compartida con Megan y Brian, las cosas parecen ir bastante bien por ahora, así lo compartió recientemente el hombre de 47 años en una entrevista:

“Compartimos mucho juntos y realmente pasamos por mucho juntos. Así que ahora mismo los caminos son diferentes y ella está en su camino haciendo lo que siente que necesita hacer para ser feliz y yo estoy en mi camino haciendo lo que siento que debo hacer para ser feliz y no es por falta de amor por los niños o falta de responsabilidad, es muy importante que se cuide. Es importante para nosotros como padres cuidar de nosotros mismos. Le deseo todo lo mejor y me deseo lo mejor a mí también”.

Si bien es posible que Machine Gun Kelly y Megan Fox no estén pensando aun en el anillo, parece que tienen mucha química para mantenerse ocupados mientras tanto, afirma el confidente.

“Han tenido una 'cosa' desde que se conocieron y esta conexión natural, razón por la cual se sienten tan atraídos el uno por el otro. Ella ama su arrogancia y personalidad y él ama lo mucho que ella lo entiende y, por supuesto, la encuentra increíblemente hermosa".