Medium revela la reacción de Magda Rodríguez al embarazo de Andrea Escalona

Medium revela la reacción de Magda Rodríguez al embarazo a Andrea Escalona.

El embarazo de Andrea Escalona generó gran revuelo en redes sociales, de igual forma la conductora ya publicó su primer fotografía embarazada que se llenó de mensajes de cariño y felicitación, sin embargo destaca el de la médium Zulema Arroyo, quién reveló cuál fue la reacción de la fallecida Magna Rodríguez, madre de la famosa.

En La Verdad Noticias hemos dado a conocer que la conductora Andrea Escalona reveló su embarazo en el programa “Hoy” generando mucha emoción entre sus compañeros y televidentes.

Con la noticia, Andrea reveló su emoción y aprovechó la oportunidad para recordar y agradecer a su mamá, la fallecida productora Magda Rodríguez, pues conocía su gran sueño de ser madre.

Magda Rodríguez estaría feliz del embarazo de Andrea

Magda Rodríguez falleció de manera inesperada en noviembre del 2020.

La médium Zulema Arroyo reveló cuál fue la reacción de Magda Rodríguez ante el embarazo de Andrea Escalona y contó que ya había hablado con la conductora sobre el hecho.

“Ya todo el mundo puede saber que cuando nos vimos en mayo, hace unas semanas, lo primero que me dijo tu mamá fue ‘mi nieto, mi nieto, mi nieto’ Validando que va ser abuela desde el otro lado, Fue maravilloso”.

De igual forma, la llamada “Medium latina” le pidió a la conductora que cuente la historia a sus seguidores, aunque Andrea no ha dado declaraciones al respecto.

Te puede interesar: Andrea Escalona estrena nuevo galán ¡Descubre todos los detalles!

Andrea Escalona y su embarazo

Por medio de sus redes sociales, la conductora Andrea Escalona le dedicó unas emotivas palabras a su bebé, quién le prometió ser una gran madre:

"Todos los días me levanto con la ilusión de ser una mejor persona para poder darte un buen ejemplo, me haces sentir que todo puedo y me inyectaste una certeza que había perdido, olvidado o quizá nunca había tenido. Una alegria de saber que existes y estás ahí, TE AMO sin conocerte aún con todo mi corazón".

De igual forma Andrea Escalona agradeció a su madre Magna Rodríguez pues dijo que está segura que ella se lo mandó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.